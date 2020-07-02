Американський боксер Теофимо Лопес зможе битися з Василем Ломаченком навіть без глядачів

Лопес розраховує, що на поєдинок зможе з'явитися обмежене число фанатів.

«Знаю, що Боб [прим. ред. - Арум, промоутер Лопеса і Ломаченко] працює над присутністю хоча б пари тисяч глядачів. Бій такого масштабу однозначно повинен мати глядачів. Але ми тренуємося кожен день і чекаємо офіційного анонсу», — розповів Теофимо.

«Хотів би, щоб фанати були присутні на Allegiant Stadium [в Лас-Вегасі]. Хочу, щоб наш бій став першим на цьому стадіоні. Як і всі, думаю, навіть Ломаченко. Але ми готові битися з глядачами або без».

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко зустрінеться з американцем Теофимо Лопесом в бою зовсім скоро.

Про це заявив прооутер Марк Крігель, повідомляє ESPN . За його словами, бій відбудеться 19 вересня.

Де відбудеться поєдинок, поки невідомо.

Раніше промоутер українця Боб Арум пропонував провести зустріч в Лас-Вегасі на новій арені і пустити на трибуни обмежена кількість вболівальників з дотриманням умов соціального дистанціювання.

До речі, американський боксер Теофимо Лопес знову відзначився зухвалою заявою напередодні бою з Василем Ломаченко

Так, американець вважає, що топові легкої вагової категорії бояться виходити з ним на ринг.

"Хейні, Ломаченко та Рамірес викликають мене на бій? Сумніваюся, що це так, вони не хочуть мати проблем. Я відверто вам скажу, що ніхто з них не хоче боксувати зі мною. Ні Ломаченко, ні Хейні. Таких, як я, більше немає. Викликайте мене на бій, і я прийму виклик".

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".