Американский боксер Теофимо Лопес сможет драться с Василием Ломаченко даже без зрителей

Лопес рассчитывает, что на поединок сможет явиться ограниченное число фанатов.

«Знаю, что Боб [прим. ред. - Арум, промоутер Лопеса и Ломаченко] работает над присутствием хотя бы пары тысяч зрителей. Бой такого масштаба однозначно должен иметь зрителей. Но мы тренируемся каждый день и ждем официального анонса», — рассказал Теофимо.

«Хотел бы, чтобы фанаты присутствовали на Allegiant Stadium [в Лас-Вегасе]. Хочу, чтобы наш бой стал первым на этом стадионе. Как и все, думаю, даже Ломаченко. Но мы готовы драться со зрителями или без».

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко встретится с американцем Теофимо Лопесом в бою совсем скоро.

Об этом заявил прооутер Марк Кригель, сообщает ESPN . По его словам, бой состоится 19 сентября.

Где пройдет поединок, пока неизвестно.

Ранее промоутер украинца Боб Арум предлагал провести встречу в Лас-Вегасе на новой арене и пустить на трибуны ограниченное количество болельщиков с соблюдением условий социального дистанцирования.

К слову, американский боксер Теофимо Лопес снова отметился дерзким заявлением накануне боя с Василием Ломаченко

Так, американец считает, что топовые легковесы боятся выходить с ним в ринг.

"Хэйни, Ломаченко и Рамирес вызывают меня на бой? Сомневаюсь, что это так, они не хотят иметь проблем. Я откровенно вам скажу, что никто из них не желает боксировать со мной. Ни Ломаченко, ни Хэйни. Таких, как я, больше нет. Вызывайте меня на бой, и я приму вызов".

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".