Наступний суперник Олександра Усика Дерек Чісора відправив українцю їдке послання

Як передає Politeka.net Чісора опублікував пост в Instagram, який присвячений поєдинку з Олександром Усиком.

Чісора опублікував кадр одного зі своїх поєдинків, та залишив підпис: "Пощади не буде".

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик піднявся в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації

На першій сходинці розташувався американець Тревор Брайан.

Про це повідомляється на сайті WBA.

Чинним чемпіоном WBA в суперважкій вазі є Ентоні Джошуа.

Усик тепер на другому місці.

Важливо відзначити, що майбутній суперник Усика Дерек Чісора виявився на дев'ятій сходинці рейтингу WBA.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик на мить забув про майбутніх бої і тренування.

Про це стало відомо завдяки новій публікації на сторінці об'єднання Олександра Усика та Василя Ломаченка в Instagram.

Сашко показав фото в яскравому образі шеф-кухаря і приготував "сніданок чемпіона", який складався з підсмажених ковбаски і яєць.

"Олександр Усик поділився своїм чемпіонським сніданком, а що було на сніданок у Вас сьогодні?" - підписали фото автори.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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