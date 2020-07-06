Український боксер Денис Берінчик (13-0, 7 КО) поділився фото з особистого архіву

Так, володар поясу WBO Inter-Continenta в Instagram показав фото, на якому в поліцейській формі кусає гранату на тлі цілого арсеналу зброї.

«Коротко і ясно. Слов'янськ. Мир всім. Ретро фото», - підписав боксер фото.

"Озброєний до зубів", "Клас", "Внутрішні війська", "

Брат, а ось гранату гризти не варто", " Беря, а шо ти в Слов'янську робив?)", "Дорвався" , - пишуть користувачі мережі коментарях.

Раніше ми писали, що український боксер Денис Берінчик (13-0, 9 КО) розлютився після питання про нинішню влади в Україні

Так, українець проводив в Instagram прямий ефір, під час якого журналіст порталу SportArena запитав, чи вірить Берінчик у наш уряд.

«Я не буду відповідати на це питання. Ти не туди копаєш, не на спортивну ідеологію питання мені насипаєш.

Ти хочеш, щоб я тобі відповів і у мене будинок в Краснодоні загорівся, я не можу зрозуміти? Я там народився, виріс і живу. Я можу тобі багато чого цікавого розповісти, але ти хочеш, щоб у мене потім були проблеми? Я краще помовчу. Я не політ. діяч, не історик, не політолог. Я простий спортсмен. Не мені міркувати на такі теми», - відповів Берінчик журналісту на підвищених тонах.

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