Украинский боксер Денис Беринчик (13-0, 7 КО) поделился фото из личного архива

Так, обладатель пояса WBO Inter-Continenta в Instagram показал фото, на котором в полицейской форме кусает гранату на фоне целого арсенала оружия.

«Коротко и ясно. Славянск. Мир всем. Ретро фото», - подписал боксер фото.

"Вооружён до зубов", "Класс", "Внутренние войска", "

Брат, а вот гранату грызть не стоит", "Беря, а шо ты в Славянске делал?)", "Дорвался" , - пишут пользователи сети в комментариях.

Ранее мы писали, что украинский боксер Денис Беринчик (13-0, 9 КО) разозлился после вопроса о нынешней власти в Украине

Так, украинец проводил в Instagram прямой эфир во время которого журналист портала SportArena спросил, верит ли Беринчик в наше правительство.

«Я не буду отвечать на этот вопрос. Ты не туда копаешь, не на спортивную идеологию вопросы мне насыпаешь.

Ты хочешь, чтобы я тебе ответил и у меня дом в Краснодоне загорелся, я не могу понять? Я там родился, вырос и живу. Я могу тебе много чего интересного рассказать, но ты хочешь, чтобы у меня потом были проблемы? Я лучше помолчу. Я не полит. деятель, не историк, не политолог. Я простой спортсмен. Не мне рассуждать на такие темы», - ответил Беринчик журналисту на повышенных тонах.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".