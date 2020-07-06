Український боксер Сергій Дерев'янченко отримав відразу дві пропозиції провести поєдинок цієї осені

Битися з Дерев'янченко готові Джермалл Чарло і Сауль Альварес, передає BoxingScene. Представники обох суперників запропонували організувати бій у вересні або жовтні.

При цьому для більш грошового бою з Альваресом українцю запропоновано піднятися у вагову категорію 168 фунтів.

А бій з Чарло в категорії 160 фунтів за пояс WBC, хоча організація поки не назвала українця обов'язковим претендентом.

Раніше ми писали, що український боксер Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) незабаром може побитися з чемпіоном WBC Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

Про це повідомив тренер американця Ронні Шилдс.

"Наше завдання – битися з тим, кого поставлять навпаки. зараз у нас є опонент під першим номером у рейтингу WBC. І це Сергій Дерев'янченко. Ми придивляємося до нього. І я б сказав, що зараз саме він – фаворит на бій з Жермаллом.

Ви ж знаєте, нам потрібні найкращі з кращих. Жермалл мені кожен день говорить про те, що хоче битися з топами дивізіону", - заявив Шилдс.

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