Украинский боксер Сергей Деревянченко получил сразу два предложения провести поединок этой осенью

Драться с Деревянченко готовы Джермалл Чарло и Сауль Альварес, передает BoxingScene. Представители обоих соперников предложили организовать бой в сентябре или октябре.

При этом для более денежного боя с Альваресом украинцу предложили подняться в весовую категорию 168 фунтов.

А бой с Чарло в категории 160 фунтов будет за пояс WBC, хотя организация пока не назвала Сергея обязательным претендентом.

Сергей Деревянченко

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Ранее мы писали, что украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) вскоре может подраться с чемпионом WBC Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

Об этом сообщил тренер американца Ронни Шилдс.

"Наша задача – драться с тем, кого поставят напротив. сейчас у нас есть оппонент под первым номером в рейтинге WBC. И это Сергей Деревянченко. Мы присматриваемся к нему. И я бы сказал, что сейчас именно он – фаворит на бой с Жермаллом.

деревянченко

Вы же знаете, нам нужны лучшие из лучших. Жермалл мне каждый день говорит о том, что хочет драться с топами дивизиона", - заявил Шилдс.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".