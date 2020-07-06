Поєдинки українців проти росіян – це завжди резонансні події і принципове протистояння в рингу
Найбільш пам'ятні зустрічі наших боксерів проти росіян на профірингу з'явилися в мережі.
Тарас Біденко – Микола Валуєв
Результат: перемога Валуєва за очками
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Володимир Кличко – Олександр Повєткін
Результат: перемога Кличка одноголосним рішенням суддів
Исмаих Сіллах – Сергій Ковальов
Результат: перемога Ковальова нокаутом у другому раунді
Олександр Усик – Мурат Гассієв
Результат: перемога Усика одноголосним рішенням суддів
Олександр Гвоздик – Артур Бетербієв
Результат: перемога Бетербієва технічним нокаутом
Раніше ми писали, що український боксер Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) незабаром може побитися з чемпіоном WBC Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).
Про це повідомив тренер американця Ронні Шилдс.
"Наше завдання – битися з тим, кого поставлять навпаки. зараз у нас є опонент під першим номером у рейтингу WBC. І це Сергій Дерев'янченко. Ми придивляємося до нього. І я б сказав, що зараз саме він – фаворит на бій з Жермаллом.
Ви ж знаєте, нам потрібні найкращі з кращих. Жермалл мені кожен день говорить про те, що хоче битися з топами дивізіону", - заявив Шилдс.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".