Поєдинки українців проти росіян – це завжди резонансні події і принципове протистояння в рингу

Найбільш пам'ятні зустрічі наших боксерів проти росіян на профірингу з'явилися в мережі.

Тарас Біденко – Микола Валуєв

Результат: перемога Валуєва за очками

Володимир Кличко – Олександр Повєткін

Результат: перемога Кличка одноголосним рішенням суддів

Исмаих Сіллах – Сергій Ковальов

Результат: перемога Ковальова нокаутом у другому раунді

Олександр Усик – Мурат Гассієв

Результат: перемога Усика одноголосним рішенням суддів

Олександр Гвоздик – Артур Бетербієв

Результат: перемога Бетербієва технічним нокаутом

Раніше ми писали, що український боксер Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) незабаром може побитися з чемпіоном WBC Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

Про це повідомив тренер американця Ронні Шилдс.

"Наше завдання – битися з тим, кого поставлять навпаки. зараз у нас є опонент під першим номером у рейтингу WBC. І це Сергій Дерев'янченко. Ми придивляємося до нього. І я б сказав, що зараз саме він – фаворит на бій з Жермаллом.

Ви ж знаєте, нам потрібні найкращі з кращих. Жермалл мені кожен день говорить про те, що хоче битися з топами дивізіону", - заявив Шилдс.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".