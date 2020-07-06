Поединки украинцев против россиян – это всегда резонансные события и принципиальное противостояние в ринге

Самые памятные встречи наших боксеров против россиян на профиринге появились в сети.

Тарас Биденко – Николай Валуев

Результат: победа Валуева по очкам

Владимир Кличко – Александр Поветкин

Результат: победа Кличко единогласным решением судей

Исмаих Силлах – Сергей Ковалев

Результат: победа Ковалева нокаутом во втором раунде

Александр Усик – Мурат Гассиев

Результат: победа Усика единогласным решением судей

Александр Гвоздик – Артур Бетербиев

Результат: победа Бетербиева техническим нокаутом

Ранее мы писали, что украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) вскоре может подраться с чемпионом WBC Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

Об этом сообщил тренер американца Ронни Шилдс.

"Наша задача – драться с тем, кого поставят напротив. сейчас у нас есть оппонент под первым номером в рейтинге WBC. И это Сергей Деревянченко. Мы присматриваемся к нему. И я бы сказал, что сейчас именно он – фаворит на бой с Жермаллом.

Вы же знаете, нам нужны лучшие из лучших. Жермалл мне каждый день говорит о том, что хочет драться с топами дивизиона", - заявил Шилдс.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".