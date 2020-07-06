Поединки украинцев против россиян – это всегда резонансные события и принципиальное противостояние в ринге
Самые памятные встречи наших боксеров против россиян на профиринге появились в сети.
Тарас Биденко – Николай Валуев
Результат: победа Валуева по очкам
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Владимир Кличко – Александр Поветкин
Результат: победа Кличко единогласным решением судей
Исмаих Силлах – Сергей Ковалев
Результат: победа Ковалева нокаутом во втором раунде
Александр Усик – Мурат Гассиев
Результат: победа Усика единогласным решением судей
Александр Гвоздик – Артур Бетербиев
Результат: победа Бетербиева техническим нокаутом
Ранее мы писали, что украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) вскоре может подраться с чемпионом WBC Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).
Об этом сообщил тренер американца Ронни Шилдс.
"Наша задача – драться с тем, кого поставят напротив. сейчас у нас есть оппонент под первым номером в рейтинге WBC. И это Сергей Деревянченко. Мы присматриваемся к нему. И я бы сказал, что сейчас именно он – фаворит на бой с Жермаллом.
Вы же знаете, нам нужны лучшие из лучших. Жермалл мне каждый день говорит о том, что хочет драться с топами дивизиона", - заявил Шилдс.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".