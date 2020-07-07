Американський тренер Джефф Мейвезер і дядько Флойда Мейвезера зробив прогноз на бій Ломаченко-Лопес
Він вважає, що у Теофимо є великі шанси на перемогу:
"Це складний бій для прогнозу. Я думаю, у Теофимо дуже великий шанс на перемогу в цьому бою. Я не скажу, що він гарантовано переможе, але я схиляюся до його перемоги», – цитує Мейвезера vRINGe.
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Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко зустрінеться з американцем Теофимо Лопесом в бою зовсім скоро
Про це заявив прооутер Марк Крігель, повідомляє ESPN .
За його словами, бій відбудеться 19 вересня. Де відбудеться поєдинок, поки невідомо.
Раніше промоутер українця Боб Арум пропонував провести зустріч в Лас-Вегасі на новій арені і пустити на трибуни обмежена кількість вболівальників з дотриманням умов соціального дистанціювання.
Крім того, американський боксер Теофимо Лопес знову відзначився зухвалою заявою напередодні бою з Василем Ломаченко
Так, американець вважає, що топові легковаговики бояться виходити з ним на ринг.
"Хейні, Ломаченко та Рамірес викликають мене на бій? Сумніваюся, що це так, вони не хочуть мати проблем. Я відверто вам скажу, що ніхто з них не хоче боксувати зі мною. Ні Ломаченко, ні Хейні. Таких, як я, більше немає. Викликайте мене на бій, і я прийму виклик".
Лопес також розповів про організацію бою з українцем.
"Ми працюємо над цим поєдинком. Поки що немає дати бою з Ломаченко, але ми тренуємося. Він, як і багато інших, не розуміє, що робить, коли викликає мене на бій. Мої суперники бояться. Що ж, кидайте мені виклики, і я відразу ж прилечу на літаку", - цитує американця Boxing News 24.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".