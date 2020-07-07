Американский тренер Джефф Мейвезер и дядя Флойда Мейвезера сделал прогноз на бой Ломаченко-Лопес

Он считает, что у Теофимо есть большие шансы на победу:

"Это сложный бой для прогноза. Я думаю, у Теофимо очень большой шанс на победу в этом бою. Я не скажу, что он гарантированно победит, но я склоняюсь к его победе», – цитирует Мейвезера vRINGe.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко встретится с американцем Теофимо Лопесом в бою совсем скоро

Об этом заявил прооутер Марк Кригель, сообщает ESPN .

По его словам, бой состоится 19 сентября. Где пройдет поединок, пока неизвестно.

Ранее промоутер украинца Боб Арум предлагал провести встречу в Лас-Вегасе на новой арене и пустить на трибуны ограниченное количество болельщиков с соблюдением условий социального дистанцирования.

Кроме того, американский боксер Теофимо Лопес снова отметился дерзким заявлением накануне боя с Василием Ломаченко

Так, американец считает, что топовые легковесы боятся выходить с ним в ринг.

"Хэйни, Ломаченко и Рамирес вызывают меня на бой? Сомневаюсь, что это так, они не хотят иметь проблем. Я откровенно вам скажу, что никто из них не желает боксировать со мной. Ни Ломаченко, ни Хэйни. Таких, как я, больше нет. Вызывайте меня на бой, и я приму вызов".

Лопес также рассказал об организации боя с украинцем.

"Мы работаем над этим поединком. Пока нет даты боя с Ломаченко, но мы тренируемся. Он, как и многие другие, не понимает, что делает, когда вызывает меня на бой. Мои соперники боятся. Что ж, бросайте мне вызовы, и я сразу же прилечу на самолете", - цитирует американца Boxing News 24.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".