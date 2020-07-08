Американському боксерові Райану Гарсії (20-0, 17 КО) запропонували відразу два бої за звання головного претендента на чемпіонський пояс

Відомо, що раніше американець погодився битися з Люком Кемпбеллом (20-3, 16 КО), щоб отримати шанс на пояс WBC.

Голова WBO Луїс Батіста-Салас визначив Гарсію як кандидата на претендентський бій з Еммануелем Тагоє (31-1, 15 КО), повідомляє BoxingScene.

Якщо Гарсія відмовиться від цього бою, то наступним у рейтингу WBO йде українець Денис Берінчик (13-0, 7 КО).

Раніше ми писали, що президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов назвав майбутніх чемпіонів світу з боксу.

Авторитетний експерт вважає, що молоді українські боксери в найближчі роки зможуть серйозно заявити про себе на професійному рингу.

"В першу чергу назву Дмитра Митрофанова, який мені дуже подобається. Може заявити про себе в разі переходу в професіонали Олександр Хижняк. Це ті хлопці, які здатні показати результати аж до завоювання звання чемпіона світу. Денис Берінчик набирає обертів. Правда, в легкій вазі дуже багато претендентів і вкрай важко пробратися до вершини", - заявив Михайло Зав'ялов.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".