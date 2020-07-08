Американскому боксеру Райану Гарсии (20-0, 17 КО) предложили сразу два боя за звание главного претендента на чемпионский пояс

Известно, что ранее американец согласился драться с Люком Кэмпбеллом (20-3, 16 КО), чтобы заполучить шанс на пояс WBC.

Глава WBO Луис Батиста-Салас определил Гарсию как кандидата на претендентский бой с Эммануэлем Тагоэ (31-1, 15 КО), передает BoxingScene.

Если Гарсия откажется от этого боя, то следующим в рейтинге WBO идет украинец Денис Беринчик (13-0, 7 КО).

Ранее мы писали, что президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов назвал будущих чемпионов мира по боксу.

Авторитетный эксперт считает, что молодые украинские боксеры в ближайшие годы смогут серьезно заявить о себе на профессиональном ринге.

"В первую очередь назову Дмитрия Митрофанова, который мне очень нравится. Может заявить о себе в случае перехода в профессионалы Александр Хижняк. Это те ребята, которые способны показать результаты вплоть до завоевания звания чемпиона мира. Денис Беринчик набирает обороты. Правда, в легком весе очень много претендентов и крайне сложно пробраться к вершине", - заявил Михаил Завьялов.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".