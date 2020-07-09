Відома фітнес-модель Лексі Кай показала сміливий образ у стіни, розповівши про себе

На фото Лексі позує в рожевому боді з величезним декольте, яке ледве вмістило пишні форми красуні. Кай стояла біля зеленої стіни, а в руках тримала кавун, який помістився у неї в одній руці. Волосся зірка вирішила зібрати в хвіст, залишивши кілька пасом розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я на 99% ангел, але цей 1%", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Виглядає дуже красиво", "Смачна", "Ти красива", "Досить в рожевому", "Вау, ти виглядаєш приголомшливо", "О, чорт візьми, кавуновий цукор".

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Лексі Кай показала сміливий образ, порадувавши фанатів.

На фото Лексі показує себе в різнобарвному топі і шортах, а образ доповнила накидкою. Красуня була в окулярах і демонструвала свої пишні форми, які ледве помістилися у вузеньку одяг.

Раніше ми повідомляли, що прийомна дочка Потапа Наталія Горова продовжує дивувати і радувати публіку яскравими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Так, в цей раз прийомна дочка артиста вирішила показати себе в новому і сміливому образі, а також розповісти про важливі для себе успіхи, розвитку в цілому і навіть комплексах .

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