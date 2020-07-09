Це було дуже ефектно!

Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) провів свій дебютний поєдинок в Америці

Як передає Politeka.net, тоді бій для українця пройшов в рамках вечора боксу Бернард Хопкінс – Джо Сміт.

Усик захищав пояс WBO у важкій вазі від південноафриканця Табисо Мчуну.

У шостому раунді Мчуну вперше опинився на настилі, а в дев'ятому після ще двох падінь африканця рефері зупинив бій.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик піднявся в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації.

На першій сходинці розташувався американець Тревор Брайан.

Чинним чемпіоном WBA в суперважкій вазі є Ентоні Джошуа.

Усик тепер на другому місці.

Важливо відзначити, що майбутній суперник Усика Дерек Чісора виявився на дев'ятій сходинці рейтингу WBA.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик на мить забув про майбутні бо] і тренування.

Про це стало відомо завдяки новій публікації на сторінці об'єднання Олександра Усика та Василя Ломаченка Instagram.

Сашко показав фото в яскравому образі шеф-кухаря і приготував "сніданок чемпіона", який складався з підсмажених ковбаски і яєць.

"Олександр Усик поділився своїм чемпіонським сніданком, а що було на сніданок у Вас сьогодні?" - підписали фото автори.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.