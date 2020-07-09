Американський боксер Флойд Мейвезер дав зрозуміти, що він хоче повернутися в ринг

Американець повідомив в Instagram, що проведе переговори з японським промоушеном ММА Rizin.

«Незабаром я сяду на свій літак і полечу в японський Токіо, щоб зустрітися зі своїми партнерами і Rizin для обговорення дечого в 2020 році. Слідкуйте за новинами», - повідомив він.

Раніше ми писали, що чемпіон світу Девін Хейні заявив, що стане лідером дивізіону.

В Instagram американець опублікував фото, де він зображений разом з іншими зірками дивізіону: Василем Ломаченком, Теофимо Лопесом, Райаном Гарсією та Джервонтой Девісом.

«Хто залишиться стояти останнім? Поставте свій будинок і все, що в ньому є, на мене», - підписав фото боксер.

Раніше ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес зможе битися з Василем Ломаченко навіть без глядачів.

Лопес розраховує, що на поєдинок зможе з'явитися обмежене число фанатів.

«Знаю, що Боб [прим. ред. - Арум, промоутер Лопеса і Ломаченко] працює над присутністю хоча б пари тисяч глядачів. Бій такого масштабу однозначно повинен мати глядачів. Але ми тренуємося кожен день і чекаємо офіційного анонсу», — розповів Теофимо.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".