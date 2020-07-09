Американский боксер Флойд Мейвезер дал понять, что он хочет вернуться в ринг

Американец сообщил в Instagram, что проведет переговоры с японским промоушеном ММА Rizin.

«Вскоре я сяду на свой самолет и полечу в японский Токио, чтобы встретиться со своими партнерами и Rizin для обсуждения кое-чего в 2020 году. Следите за новостями», - сообщил он.

Ранее мы писали, что чемпион мира Девин Хэйни заявил, что станет лидером дивизиона.

В Instagram американец опубликовал фото, где он изображен вместе с остальными звездами дивизиона: Василием Ломаченко, Теофимо Лопесом, Райаном Гарсией и Джервонтой Дэвисом.

«Кто останется стоять последним? Поставьте свой дом и все, что в нем есть, на меня», - подписал фото боксер.

Ранее мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес сможет драться с Василием Ломаченко даже без зрителей.

Лопес рассчитывает, что на поединок сможет явиться ограниченное число фанатов.

«Знаю, что Боб [прим. ред. - Арум, промоутер Лопеса и Ломаченко] работает над присутствием хотя бы пары тысяч зрителей. Бой такого масштаба однозначно должен иметь зрителей. Но мы тренируемся каждый день и ждем официального анонса», — рассказал Теофимо.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".