Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) активно готується до майбутніх поєдинків

Так, українець поділився в Instagram новим відео, на якому видно, як блискавично боксер працює руками.

«Кілер. Успіх — це баланс. Успіх — це коли ви є тим, чим ви можете бути, не жертвуючи нічим іншим у вашому житті», — написав Редкач.

"Руки як вентилятори", "на шляху до успіху не відчуваючи перешкод!", "Ураган ти, бро", "Швидкість-Сила", - пишуть українці в коментарях.

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Редкач опублікував у Instagram спільне фото і підписав його:

«Знову в очікуванні мегабоїв. Олександр Іванович Поліщук, спасибі Вам велике за працю і терпіння. Без Вас ми б не стали тими, ким зараз є. І не бились би на найкрутіших аренах світу за титули чемпіонів світу», - написав Редкач.

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«І що мені ще подобається – його поведінка поза рингом. Це людина, що відстоює свою життєву позицію в усьому, що він робить. Навіть незважаючи на те, що це, по оцінці багатьох людей, що йде з негативом.

У мій час спорт завжди був поза політикою. Але я розумію, що ми живемо в іншому світі, і ці слова стали синонімами. Я противник цього і завжди буду стояти на позиції, що не можна заважати ці справи. Чудовий спортсмен повинен бути просто спортсменом», – сказав Цзю.

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