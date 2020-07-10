Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) активно готовится к будущим поединкам

Так, украинец поделился в Instagram новым видео, на котором видно, как молниеносно боксер работает руками.

«Киллер. Успех — это баланс. Успех — это когда вы являетесь тем, чем вы можете быть, не жертвуя ничем другим в вашей жизни», — написал Редкач.

"Руки как вентиляторы", "на пути к успеху не чувствуя преград!", "Ураган ты, бро", "Скорость, Мощь", - пишут украинцы в комментариях.

Ранее мы писали, что украинский боксер Иван Редкач встретился на пляже в Лос-Анджелесе с Виктором Постолом

Редкач опубликовал в Instagram совместное фото и подписал его:

«Снова в ожидании мегабоев. Александр Иванович Полищук, спасибо Вам большое за труд и терпение. Без Вас мы бы не стали теми, кем сейчас являемся. И не дрались бы на самых крутых аренах мира за титулы чемпионов мира», - написал Редкач.

К слову, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, как он относится к украинскому боксеру Александру Усику

«И что мне еще нравится – его поведение вне ринга. Это человек, отстаивающий свою жизненную позицию во всем, что он делает. Даже несмотря на то, что это, по оценке многих людей, идет с негативом.

В мое время спорт всегда был вне политики. Но я понимаю, что мы живем в другом мире сейчас, и эти слова стали синонимами. Я противник этого и всегда буду стоять на позиции, что нельзя мешать эти дела. Великолепный спортсмен должен быть просто спортсменом», – сказал Цзю.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".