Відома американська фітнес-модель Алі Ромеро показала ефектні образи, здивувавши шанувальників

На фото Алі позує без одягу, а образ доповнила головним убором індіанців. Красуня спокусливо вигнулась, прикривши ногою свою красу, а також волоссям, яке закривали персики. На другому знімку дівчина вже була в трусиках і позувала у барного стільця. Ромеро прикрила груди рукою, а сама дивилася в камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли ви можете вільно робити те, що хочете, незалежно від того, що про вас думають інші, ви стаєте дійсно небезпечними", - написала Алі.

Фанати поставили тисячі лайків під фото і написали коментарі:

"Перський ангел", "Дивовижне тіло, дорога", "Ти восьме чудо світу", "Я хотів би бути сонцем, щоб висвітлити ваші дні і бути місяцем, щоб доглядати за вашими дорогоцінними мріями", "Дійсно ідеально".

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Модель з'явилася в топі, обтянувшем її красиві груди, а також в міні-шортиках. Останні були настільки короткі, що навіть трохи підстрибнули, і оголили сідниці.

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