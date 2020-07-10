Американская фитнес-модель Ана Чери устроила горячую фотосессию со спортивной подружкой

У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала вместе с не менее горячей подружкой, сообщает Politeka.net. Девушки надели обтягивающие лосины и короткие топы, которые сделали акцент на их груди. В руках красотки держали оружие, что сделало фото особо горячим. У Чери в руках был топор, а у ее подруги арбалет. Судя по описанию к фото, девушки снимали видео, представляя, что наступил зомби-апокалипсис.

«Когда ты будешь готовиться к апокалипсису, возьми своего лучшего друга, свое оружие и свое снаряжение. Это всегда сумасшедшее хорошее времяпровождение с тобой caseylovesfitness. Каким будет ваше оружие для зомби-апокалипсиса?», - подписала фото модель.

За полдня фото собрало более 90 тысяч лайков. В комментариях моделям оставили массу комплиментов.

«Удивительные», «Прекрасные», «Вот Это Да! Охотница», «Великолепные дамы», «Что ты собираешься делать с топором?», «Вау, великолепная девушка», «Сумасшедшие убийцы», «Очень горячо», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ана Чери поделилась фотографией из повседневной жизни. Красотка показала, как одевается, подчеркивая свою женственную фигуру. Девушка позировала в тесном топе и белоснежной юбке, демонстрируя утонченную красоту.

Напомним, что фитнес-модель Ана Чери в тугих лосинах показала свой накаченный мячик: "Яркая детка".

Как сообщала Politeka, Ана Чери подразнила сладкими местами в тесном купальнике, жаркие кадры: с такой не заскучаешь.

Также Politeka писала, что Ана Чери в прозрачных кружевах показала себя экстремально близко: "Следуй за мной".