Американська фітнес-модель Ана Чері активно займається спортом і мотивує своїх підписників

Красуня регулярно викладає нові фото і відео, вихваляючись неймовірними формами, пише Politeka.net. Цього разу зірка з'явилася в чорному спортивному топі та облягаючих лосинах, які підкреслили її досконалі форми.

Верх одягу натягнувся на великих грудях, а його довжина дозволила трохи розглянути ідеальний прес зірки фітнесу. Лосини обтягнули ідеальні сідниці.

Легкий макіяж з акцентом на пишні вії і блискучі губи завжди робить образ більш свіжим.

На першому фото красуня взяла в руки м'ячик, а на другому позувала з гирею в руках. Модель вразила видами на накачані руки.

В постах "яскрава крихітка" попросила не засмучуватися людей, які не можуть домогтися результатів під час тренувань.

Ана порадила продовжувати далі роботу над собою, а щоб все виходило, то на допомогу будуть діяти її тренування.

Пости за кілька годин зібрали майже 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі подякували Ані за напуття і написали масу приємних повідомлень її формам.

Нагадаємо, Ана Чері підкорила видом в рожевому мереживну білизну. Причому прозорий ліфчик і трусики чи прикрили її пишні форми.

Красуня стояла боком, засвітивши пружні сідниці. Ліфчик тим часом обтягнув пишні груди, ледь не розриваючись на ній.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері постала в мікро-бікіні яскраво-рожевого кольору з принтом у вигляді зміїної шкури.

Купальний наряд тримався на тонких лямках.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулась до непристойності: «Прикрий зараз же!».

Також Politeka повідомляла, что розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "Від напруги корсет тріщить".