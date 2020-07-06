Американская фитнес-модель Ана Чери активно занимается спортом и мотивирует своих подписчиков
Красотка регулярно выкладывает новые фото и видео, хвастаясь невероятными формами, пишет Politeka.net. В этот раз звезда предстала в черном спортивном топе и облегающих лосинах, которые подчеркнули ее совершенные формы.
Верх одежды натянулся на большой груди, а его длина позволила немного рассмотреть идеальный пресс звезды фитнеса. Лосины обтянули идеальные ягодицы.
Легкий макияж с акцентом на пышные ресницы и блестящие губы всегда делает образ более свежим.
На первом фото красотка взяла в руки мячик, а на втором позировала с гирей в руках. Модель впечатлила видами на накаченные руки.
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В постах "яркая детка" попросила не расстраиваться людей, которые не могут добиться результатов во время тренировок.
Ана посоветовала продолжать дальше работу над собой, а чтобы все выходило, то в помощь будут действовать ее тренировки.
Посты за несколько часов собрали почти 100 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети поблагодарили Ану за напутствие и написали массу приятных сообщений ее формам.
Напомним, Ана Чери покорила видом в розовом кружевном белье. Причем прозрачный лифчик и трусики едва ли прикрыли ее пышные формы.
Красотка стояла вполоборота, засветив упругие ягодицы. Лифчик тем временем обтянул пышную грудь, едва не разрываясь на ней.
Ранее сообщалось, что Ана Чери предстала в микро-бикини ярко-розового цвета с принтом в виде змеиной шкуры.
Купальный наряд держался на тонких лямках.
Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".
А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».
Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".