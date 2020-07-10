Известная американская фитнес-модель Али Ромеро показала эффектные образы, удивив поклонников

На фото Али позирует без одежды, а образ дополнила головным убором индейцев. Красотка соблазнительно выгнулась, прикрыв ногой свою красоту, а также волосами, которые закрывали персики. На втором снимке девушка уже была в трусиках и позировала у барного стула. Ромеро прикрыла грудь рукой, а сама смотрела в камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда вы можете свободно делать то, что хотите, независимо от того, что о вас думают другие, вы становитесь действительно опасными", - написала Али.

Фанаты поставили тысячи лайков под фото и написали комментарии:

"Персидский ангел", "Удивительное тело, дорогая", "Ты восьмое чудо света", "Я хотел бы быть солнцем, чтобы осветить ваши дни и быть луной, чтобы присматривать за вашими драгоценными мечтами", "Действительно идеально".

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Модель предстала в топе, обтянувшем ее красивую грудь, а также в мини-шортиках. Последние были настолько короткие, что даже немного подпрыгнули, и оголили ягодицы.

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