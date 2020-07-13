Не кожен українець зможе собі дозволити

1 серпня відбудеться перший вечір боксу від промоутерської компанії українського супертяжа Олександра Усика

Як передає Politeka.net на ринг вийдуть перспективні важковаговики Владислав Сіренко і Олександр Захожий, чемпіон WBC Francophone в середній вазі Андрій Великовський, чемпіон світу серед молоді за версією WBC Петро Іванов.

Також вийде на ринг чемпіон Європейських ігор-2019, чемпіон Європи-2017 Віктор Вихрист.



Ціни на квитки не дешеві – за квиток шанувальникам боксу доведеться віддати від 1500 до 2500 гривень.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик піднявся в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації.

На першій сходинці розташувався американець Тревор Брайан.

Чинним чемпіоном WBA в суперважкій вазі є Ентоні Джошуа.

Усик тепер на другому місці.

Важливо відзначити, що майбутній суперник Усика Дерек Чісора виявився на дев'ятій сходинці рейтингу WBA.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик на мить забув про майбутні бої і тренування.

Про це стало відомо завдяки новій публікації на сторінці об'єднання Олександра Усика та Василя Ломаченка Instagram.

Сашко показав фото в яскравому образі шеф-кухаря і приготував "сніданок чемпіона", який складався з підсмажених ковбаски і яєць.

"Олександр Усик поділився своїм чемпіонським сніданком, а що було на сніданок у Вас сьогодні?" - підписали фото автори.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.