Ірландський боксер Ерік Донован згадав, як українець Василь Ломаченко плакав після єдиної поразки в любительській кар'єрі

Донован був вражений тим, як український боксер сприйняв поразку від росіянина Альберта Селімова у фіналі чемпіонату світу-2007.

"Я був на чемпіонаті світу в Чикаго І бачив, як Ломаченко програв Селімову у фіналі. Це був перший раз, коли він програв у аматорському бою. Він сидів у рингу, вони протестували. Він плакав, не йшов. Багато людей сміялися з нього, жартували над ним.

Я тоді дивився на молодого хлопця і думав, що у нього розбите серце від поразки. Я тоді не зрозумів, наскільки це була для нього велика трагедія. Він був справжнім чемпіоном, природженим воїном. Це був єдиний програний бій, що було дуже незвично", - розповів Донован.

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) продовжує готуватися до поєдинку з американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО)

Спортсмен почав активно тренуватися і навіть на море, куди приїхав відкрити свій власний готель.

На знімку в instagram видно, як Ломаченко бігає на березі моря.

"Пробіжка на березі моря +10 до результату", - підписав фото боксер.

Раніше ми писали, що промоутер Боб Арум назвав орієнтовну дату бою Ломаченко - Лопес

Так, нещодавно промоутер підтвердив, що бій за об'єднання поясів легкої ваги пройде у вересні, але зараз вже відома ймовірна дата поєдинку.

«Попередня дата бою - 19-те вересня. Дуже сподіваємося на це. З приводу місця проведення, то переговори ще тривають», - сказав Арум.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".