Ирландский боксер Эрик Донован вспомнил, как украинец Василий Ломаченко плакал после единственного поражения в любительской карьере

Донован был поражен тем, как украинский боксер воспринял поражение от россиянина Альберта Селимова в финале чемпионата мира-2007.

"Я был на чемпионате мира в Чикаго И видел, как Ломаченко проиграл Селимову в финале. Это был первый раз, когда он проиграл в любительском бою. Он сидел в ринге, они протестовали. Он плакал, не шел. Много людей смеялись над ним, подшучивали над ним.

Я тогда смотрел на молодого парня и думал, что у него разбито сердце от поражения. Я тогда не понял, насколько это была для него большая трагедия. Он был настоящим чемпионом, прирожденным воином. Это был единственный проигранный бой, что было очень необычно", - рассказал Донован.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) продолжает готовиться к поединку с американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО)

Спортсмен начал активно тренироваться и даже на море, куда приехал открыть свой собственный отель.

На снимке в instagram видно, как Ломаченко бегает на берегу моря.

"Пробежка на берегу моря +10 к результату", - подписал фото боксер.

Ранее мы писали, что промоутер Боб Арум назвал предварительную дату боя Ломаченко - Лопес

Так, недавно промоутер подтвердил, что бой за объединение поясов легкого веса пройдет в сентябре, но сейчас уже известна вероятная дата поединка.

«Предварительная дата боя - 19-е сентября. Очень надеемся на это. По поводу места проведения, то переговоры еще продолжаются», - сказал Арум.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".