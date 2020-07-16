Кохана футболіста Неймара, який грає за "ПСЖ", показала себе і розповіла про іспанську

На фото Наталія Барулич стоїть в штанях і мереживному прозорому топі на тлі бетонної стіни. Красуня доповнила образ стильним браслетом, а волосся вирішила залишити розпущеним. Кохана Неймара не соромилася показати пишний бюст, який ледве помістився в вузенькій тканині. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вчитися ніколи не пізно. Дякую за кращого вчителя іспанської мови, про якого я тільки могла просити. Пишу англійською мовою, щоб подяку могли прочитати читачі", - написала Наталія.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Що ти робиш моє життя", "Ти найкрасивіша з усіх", "hermosa", "А яка ти мила", "Як красиво", "Кращий ракурс", "Que bonita!".

Раніше ми повідомляли, що наречена українського футболіста Артема Шабанова Юлія показала себе в спокусливому образі, розповівши про білизну.

На фото красуня позувала в трусиках і ліфчику, а образ доповнила поясом для панчох, на яких Юлії не виявилося. Дівчина стояла біля вікна просторого і показувала свою красу. Взуття на нареченій Шабанова не було, красуня тільки спокусливо вигнулась, щоб зробити знімок дуже гарячим.

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