Любовница футболиста ПСЖ Неймара Наталья Барулич показала себя

На фото Наталья позирует в легком летнем платье. Образ красотка дополнила ремнем на талии, а на ноги ничего не надевала. Барулич стояла у бассейна и выполняла танцевальное движение, когда ее платье поднялось. Благодаря этому кадры вышли довольно интересными и даже соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ты крутишь меня прямо вокруг, детка прямо вокруг", - написала Наталья.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красота", "Моя красавица", "Прекрасная", "Hermosa, привет из Кубы", "Как красиво, как всегда", "Омг, так мило", "Чудесно", "Не оторвать взляд".

Сообщалось, что невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, 26-летняя модель Джорджина Родригес, опубликовала жаркое видео своих тренировок.

Красотка продемонстрировала свои "таланты", поиграв мышцами накаченных ягодиц.

Сообщалось, что знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина впечатлила фигурой в соблазнительном образе.

На фото звезда полулежит на фигурном парапете, а за ее спиной открывается вид на роскошный город в горах. В комментариях отмечают, что снимок был сделан в Монако.

Напомним, фитнес-модель Соммер Рей засветила упругости в соблазнительном наряд

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