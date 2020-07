View this post on Instagram

Что такое в моём представлении НОРМАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. ⠀ Это когда ты можешь съесть всё и потом спокойно спать, а не плакать и корить себя. ⠀ Это когда ты не хочешь круглосуточно есть только гадости. С чего бы это, если ты любишь своё тело и хочешь быть здоровой и красивой! ⠀ Это когда ты можешь выпить, но что-то вкусное и не бутылку. А можешь и бутылку если сильно плохо. Но надеюсь раз в год сильно плохо бывает. ⠀ Это когда ты не считаешь ккал, но знаешь что в руккола их мало, а в торте и алкоголе много. ⠀ Это когда ты не болеешь орторекстей ( выискивание только полезного, эко, безглютен, очень чистого и тд) но при этом твоё меню разнообразно, а не только: борщ, котлета, огурцы, помидоры. ⠀ Это когда ты ешь сладостей ровно столько чтоб удовлетворить вкус и голову, но не так много, чтоб успеть навредить фигуре. ⠀ Это когда ты о еде думаешь как об одном из кайфов в жизни, а не врага номер один. ⠀ Аминь. ⠀ Фото: viktoriiasmetana