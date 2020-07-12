36-летняя украинская спортсменка, главный тренер шоу "Зважені та щасливі", Анита Луценко, поразила красотой в костюме

Соблазнительная красотка выглядит превосходно в любой одежде, что ни раз доказывала, передает Politeka.net. Луценко надела светлые жакет и брюки. Звезда распахнула верх одежды, немного засветив обнаженное тело. А брюки идеально сели по фигуре звезды.

Анита присела на мягкий стул и закинула ножку на ножку. Звезда улыбалась и смотрела вдаль.

"В каком состоянии вы сейчас находитесь? Летите вниз, стабильно скучно, стабильно классно или на взлетной полосе? У меня ощущение, что я на классном настроенческом подъеме и готова после длительной спокойной паузы к новым свершениям, вдохновениям и все такое прочее 🥳🌟 отличных выходных ❤️", - подписала снимок украинская знаменитость.

За два часа пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Расстроена что можно только 100 мл вина в неделю по программе", "Если бы не предстоящий визит к стоматологу 🙈, то было бы стабильно классно 😂", "В состоянии космонавта", "Я предпочитаю думать, что на взлетной полосе 😂😉", "На взлёте 🦄 Вдохновлённая, на подъёме и в стремлениях🌠", "Я вдохновлена и готова к новым свершениям", "Вы очень гармоничная, Анита❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Анита Луценко похвасталась формами на нескольких снимках, позируя в черном боди с глубоким декольте. Верх одежды подчеркнул сочные прелести красотки, а длинное аккуратное украшение добавило акцента.

Яркая знаменитость улыбалась и выглядела очень свежо.

Напомним, ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, как правильно приседать: "Важно делать...".

Как сообщала Politeka, участник шоу «Зважені та щасливі» ошеломил изменениями в своей жизни: «грозится откормить».

Также Politeka писала, что звезда «Зважених та щасливих» изменилась до неузнаваемости: «челюсть отпала».