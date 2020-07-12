36-летняя украинская спортсменка, главный тренер шоу "Зважені та щасливі", Анита Луценко,  поразила красотой в костюме

Соблазнительная красотка выглядит превосходно в любой одежде, что ни раз доказывала, передает Politeka.net. Луценко надела светлые жакет и брюки. Звезда распахнула верх одежды, немного засветив обнаженное тело. А брюки идеально сели по фигуре звезды. 

Анита присела на мягкий стул и закинула ножку на ножку. Звезда улыбалась и смотрела вдаль. 

"В каком состоянии вы сейчас находитесь? Летите вниз, стабильно скучно, стабильно классно или на взлетной полосе? У меня ощущение, что я на классном настроенческом подъеме и готова после длительной спокойной паузы к новым свершениям, вдохновениям и все такое прочее 🥳🌟 отличных выходных ❤️", - подписала снимок украинская знаменитость. 

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За два часа пост собрал более 6000 лайков и много комментариев. 

"Расстроена что можно только 100 мл вина в неделю по программе", "Если бы не предстоящий визит к стоматологу 🙈, то было бы стабильно классно 😂", "В состоянии космонавта", "Я предпочитаю думать, что на взлетной полосе 😂😉", "На взлёте 🦄 Вдохновлённая, на подъёме и в стремлениях🌠", "Я вдохновлена и готова к новым свершениям", "Вы очень гармоничная, Анита❤️", - написали пользователи сети. 

Напомним, Анита Луценко похвасталась формами на нескольких снимках, позируя в черном боди с глубоким декольте. Верх одежды подчеркнул сочные прелести красотки, а длинное аккуратное украшение добавило акцента. 

Яркая знаменитость улыбалась и выглядела очень свежо. 

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Что такое в моём представлении НОРМАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. ⠀ Это когда ты можешь съесть всё и потом спокойно спать, а не плакать и корить себя. ⠀ Это когда ты не хочешь круглосуточно есть только гадости. С чего бы это, если ты любишь своё тело и хочешь быть здоровой и красивой! ⠀ Это когда ты можешь выпить, но что-то вкусное и не бутылку. А можешь и бутылку если сильно плохо. Но надеюсь раз в год сильно плохо бывает. ⠀ Это когда ты не считаешь ккал, но знаешь что в руккола их мало, а в торте и алкоголе много. ⠀ Это когда ты не болеешь орторекстей ( выискивание только полезного, эко, безглютен, очень чистого и тд) но при этом твоё меню разнообразно, а не только: борщ, котлета, огурцы, помидоры. ⠀ Это когда ты ешь сладостей ровно столько чтоб удовлетворить вкус и голову, но не так много, чтоб успеть навредить фигуре. ⠀ Это когда ты о еде думаешь как об одном из кайфов в жизни, а не врага номер один. ⠀ Аминь. ⠀ Фото: viktoriiasmetana

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Напомним, ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, как правильно приседать: "Важно делать...".

Как сообщала Politeka, участник шоу «Зважені та щасливі» ошеломил изменениями в своей жизни: «грозится откормить».

Также Politeka писала, что звезда «Зважених та щасливих» изменилась до неузнаваемости: «челюсть отпала».