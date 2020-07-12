36-річна українська спортсменка, головний тренер шоу "Зважені та щасливі", Аніта Луценко вразила красою в костюмі

Спокуслива красуня виглядає чудово в будь-якому одязі, що не раз доводила, передає Politeka.net. Луценко наділа світлі жакет і брюки. Зірка розчахнула верх одягу, трохи засвітивши оголене тіло. А штани ідеально сіли по фігурі зірки.

Аніта сіла на м'який стілець і закинула ніжку на ніжку. Зірка посміхалася і дивилася вдалину.

"В якому стані ви зараз перебуваєте? Летите униз, стабільно нудно, стабільно класно або на злітній смузі? У мене відчуття, що я на класній настройовому підйомі і готова після тривалої спокійної паузи до нових звершень, натхненням і все таке інше 🥳🌟 відмінних вихідних ❤️", - підписала знімок українська знаменитість.

За дві години пост зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів.

"Засмучена що можна тільки 100 мл вина в тиждень по програмі", "Якщо б не майбутній візит до стоматолога 🙈, то було б стабільно класно 😂", "В стані космонавта", "Я віддаю перевагу думати, що на злітній смузі 😂😉", "На злеті 🦄 Натхненна, на підйомі і в прагненнях🌠", "Я натхненна і готова до нових звершень", "Ви дуже гармонійна, Аніто❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Аніта Луценко похвалилася формами на кількох знімках, позуючи в чорному боді з глибоким декольте. Верх одягу підкреслив соковиті принади красуні, а довга акуратна прикраса додало акценту.

Яскрава знаменитість посміхалася і виглядала дуже свіжо.

Нагадаємо, ведуча "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала, як правильно присідати: "Важливо робити...".

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