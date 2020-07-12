36-річна українська спортсменка, головний тренер шоу "Зважені та щасливі", Аніта Луценко  вразила красою в костюмі

Спокуслива красуня виглядає чудово в будь-якому одязі, що не раз доводила, передає Politeka.net. Луценко наділа світлі жакет і брюки. Зірка розчахнула верх одягу, трохи засвітивши оголене тіло. А штани ідеально сіли по фігурі зірки. 

Аніта сіла на м'який стілець і закинула ніжку на ніжку. Зірка посміхалася і дивилася вдалину. 

"В якому стані ви зараз перебуваєте? Летите униз, стабільно нудно, стабільно класно або на злітній смузі? У мене відчуття, що я на класній настройовому підйомі і готова після тривалої спокійної паузи до нових звершень, натхненням і все таке інше 🥳🌟 відмінних вихідних ❤️", - підписала знімок українська знаменитість. 

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За дві години пост зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів. 

"Засмучена що можна тільки 100 мл вина в тиждень по програмі", "Якщо б не майбутній візит до стоматолога 🙈, то було б стабільно класно 😂", "В стані космонавта", "Я віддаю перевагу думати, що на злітній смузі 😂😉", "На злеті 🦄 Натхненна, на підйомі і в прагненнях🌠", "Я натхненна і готова до нових звершень", "Ви дуже гармонійна, Аніто❤️", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Аніта Луценко похвалилася формами на кількох знімках, позуючи в чорному боді з глибоким декольте. Верх одягу підкреслив соковиті принади красуні, а довга акуратна прикраса додало акценту. 

Яскрава знаменитість посміхалася і виглядала дуже свіжо. 

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Что такое в моём представлении НОРМАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. ⠀ Это когда ты можешь съесть всё и потом спокойно спать, а не плакать и корить себя. ⠀ Это когда ты не хочешь круглосуточно есть только гадости. С чего бы это, если ты любишь своё тело и хочешь быть здоровой и красивой! ⠀ Это когда ты можешь выпить, но что-то вкусное и не бутылку. А можешь и бутылку если сильно плохо. Но надеюсь раз в год сильно плохо бывает. ⠀ Это когда ты не считаешь ккал, но знаешь что в руккола их мало, а в торте и алкоголе много. ⠀ Это когда ты не болеешь орторекстей ( выискивание только полезного, эко, безглютен, очень чистого и тд) но при этом твоё меню разнообразно, а не только: борщ, котлета, огурцы, помидоры. ⠀ Это когда ты ешь сладостей ровно столько чтоб удовлетворить вкус и голову, но не так много, чтоб успеть навредить фигуре. ⠀ Это когда ты о еде думаешь как об одном из кайфов в жизни, а не врага номер один. ⠀ Аминь. ⠀ Фото: viktoriiasmetana

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Нагадаємо, ведуча "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала, як правильно присідати: "Важливо робити...".

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