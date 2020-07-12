Популярная фитнес-модель Мишель Левин поделилась упражнениями дл тренировки нижней части тела
Как передает Politeka.net, эффективные упражнения красотка опубликовала у себя в сторис в Инстаграм. Девушка начала свою тренировку с разминки, совершив пробежку на беговой дорожке.
После она принялась качать ноги, делая становую тягу. Модель советует делать упражнения в 4 подхода по 15 раз.
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Следующим упражнением стали наклоны со штангой. Красотка повторяла упражнение уже по 20 раз.
Далее она прибегла к помощи тренажеров и качала ноги, уделяя внимание локальным мышцам. В конце Мишель сделала ягодичный мостик с большим весом. Стоит отметить, что это упражнение под силу уже опытным и профессиональным спортсменкам.
Добавим, что даже во время тренировки Левин смотрелась восхитительно. Она надела короткие шорты и топ, подчеркнув свои аппетитные достоинства. Зону декольте девушка украсила веснушками.
Как известно, Мишель Левин родом из Венесуэлы. В подростковом возрасте она была довольно тощей и лишь занявшись спортом смогла самостоятельно слепить свою фигуру. Кстати, в начале своей карьеры красотка даже снималась для Венесуэльского Плейбоя.
Сейчас фитнес-модель живет и работает в США. Она очень популярна в сети, ведь благодаря ее урокам девушки достигают высот в спортзале.
Напомним, что Мишель Левин похвасталась идеальной фигурой в смелых позах: "Круче, чем у Ким".
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