Молодая фитнес-модель Мишель Левин показала топ упражнений для идеальных форм "как у Ким"

Мишель является тренером, помогающим девушкам привести фигуру в идеальную форму. Став популярной в социальной сети Инстаграм, тренер не стала забывать о своей основной работе, поэтому на ее странице можно найти много интересных видео с тренировок и иформации о том, как правильно худеть, сообщает Politeka.

Так, в этот раз Мишель рассказала, что мышцы по понятным причинам привыкли постоянно двигаться, и если вы двигаетесь БОЛЬШЕ или прибавляете ВЕС, с этими движениями вы либо сжигаете жир, либо наращиваете мышцы, а иногда и то и другое.

Таким образом, ваши мышцы не привыкли к длительным статическим движениям. Родители, когда они несут ребенка, имеют тенденцию выращивать бицепс. Если вы выходите из продуктового магазина и несете тяжелые сумки в машину, вам нужно держать эти сумки немного подальше от ног и ваши плечи действительно будут истощены.

«Ваше тело постоянно нуждается в изменениях в графике тренировок для достижения наилучших результатов. Вот процедура или схема, которую вы можете сделать, и она статическая, или, по крайней мере, почти статическая.

Это не то, как вы должны тренироваться каждый день, но иногда переключайте свой день на это, или, возможно, комбинируйте движения с полной амплитудой и статические:

Между каждой тренировкой делайте паузу 10-15 секунд, а затем переходите к следующей.

1–30–45 секунд 20-20 секунд на ногу 3–20 секунд на сторону 4-30 секунд на ногу 5️⃣35 секунд 6-30 секунд» - написала Мишель под постом.

Фанаты же отметили, что такие упражнения сделают их фигуру "круче, чем у Ким".

Отметим, сама Мишель Левин родилась и выросла в Венесуэле. Ее родители развелись и Мишель с мамой жили очень бедно. В подростковом возрасте Мишель весила всего 40 килограмм, чем удивляла сверстников. Позже она начала работать моделью и в какой-то момент набрала много лишнего веса. Ей пришлось ходить в спортзал чтоб оставаться в форме, в этот момент девушка и поняла, чем хотела бы заниматься. После похудения звезде удалось попасть на обложку Венесуэльского Плейбоя.

Перебравшись в Майами, она начала устраивать карьеру, связанную со спортом. Теперь Мишель является одной из самых известных девушек в Инстаграме. На ее профиль подписано невероятное количество поклонников, превышающее 13, 6 миллионов человек.

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