Молодая фитнес-модель Мишель Левин показала топ упражнений для идеальных форм "как у Ким"

Мишель является тренером, помогающим девушкам привести фигуру в идеальную форму. Став популярной в социальной сети Инстаграм, тренер не стала забывать о своей основной работе, поэтому на ее странице можно найти много интересных видео с тренировок и иформации о том, как правильно худеть, сообщает Politeka.

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STOP✋🏻DON'T MOVE... And GET FIT! -What?🧐 But... how? 🤨 Here's the deal: Your muscles are for obvious reasons used to constantly moving, and if you move MORE or add WEIGHT, with to those movements you either burn fat or grow muscle or, at times, both. So your muscles are NOT used to lengthy static movements. Parents when they carry the baby tend to grow the biceps. If you leave the grocery store and carry heavy bags to the car, you need to keep those bags a bit away from the legs and you shoulders get really exhausted. So your body constantly need changes in the workout schedule for best results. Here is a routine or circuit you can do, and it's ALL static, or at least almost static. This is not how you should train every day, but sometimes switch out your day to this, or maybe combine full range movements with static: So here we go, this is an insteresting way of training. Between each workout, pause 10-15 seconds and then move on to next. 1️⃣30-45 seconds 2️⃣20 seconds per leg 3️⃣20 second per side 4️⃣30 seconds per leg 5️⃣35 seconds 6️⃣30 seconds . ✅If you prefer this as circuit (all exercise in a row, then start over): 4, or if you still have energy: 5 ✅Routine: Do every exercise one by one 4 times before moving on to next exercise. ✅Leggings: “Cellulite-NO-show” by @one0one_101 -And YES, you may very well combine these workouts with any other lower body workout I have posted here (and even better, with the workout plans I have in the app FITPLAN, feel free to download from my website and try my workouts FOR FREE 7 days. -Get it and let's have some fun! You... and me!💪🏻👍🏻😘 . Video @maitieproductions

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Так, в этот раз Мишель рассказала, что мышцы по понятным причинам привыкли постоянно двигаться, и если вы двигаетесь БОЛЬШЕ или прибавляете ВЕС, с этими движениями вы либо сжигаете жир, либо наращиваете мышцы, а иногда и то и другое.

Таким образом, ваши мышцы не привыкли к длительным статическим движениям. Родители, когда они несут ребенка, имеют тенденцию выращивать бицепс. Если вы выходите из продуктового магазина и несете тяжелые сумки в машину, вам нужно держать эти сумки немного подальше от ног и ваши плечи действительно будут истощены.

«Ваше тело постоянно нуждается в изменениях в графике тренировок для достижения наилучших результатов. Вот процедура или схема, которую вы можете сделать, и она статическая, или, по крайней мере, почти статическая.

Это не то, как вы должны тренироваться каждый день, но иногда переключайте свой день на это, или, возможно, комбинируйте движения с полной амплитудой и статические:

Между каждой тренировкой делайте паузу 10-15 секунд, а затем переходите к следующей.

  1. 1–30–45 секунд
  2. 20-20 секунд на ногу
  3. 3–20 секунд на сторону
  4. 4-30 секунд на ногу
  5. 5️⃣35 секунд
  6. 6-30 секунд» - написала Мишель под постом.

Фанаты же отметили, что такие упражнения сделают их фигуру "круче, чем у Ким".

Отметим, сама Мишель Левин родилась и выросла в Венесуэле. Ее родители развелись и Мишель с мамой жили очень бедно. В подростковом возрасте Мишель весила всего 40 килограмм, чем удивляла сверстников. Позже она начала работать моделью и в какой-то момент набрала много лишнего веса. Ей пришлось ходить в спортзал чтоб оставаться в форме, в этот момент девушка и поняла, чем хотела бы заниматься. После похудения звезде удалось попасть на обложку Венесуэльского Плейбоя.

Перебравшись в Майами, она начала устраивать карьеру, связанную со спортом. Теперь Мишель является одной из самых известных девушек в Инстаграме. На ее профиль подписано невероятное количество поклонников, превышающее 13, 6 миллионов человек.

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