Молодая фитнес-модель Мишель Левин показала, какими становятся ножки, если регулярно делать упражнения на нижнюю часть тела

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала яркий снимок, на котором предстала в коротеньких шортах, передает Politeka.net. Левин продемонстрировала во всей красе свою главную гордость – красивые прокачанные ноги. Кроме этого, девушка подчеркнула пышную грудь, обтянув ее тонкой тканью топа.

«Все эти тренировки нижней части тела не пустая трата времени. Это инвестиции», - написала красотка под фото.

За несколько часов ее фото собрало более 100 тысяч лайков. В комментариях девушке оставили массу комплиментов по поводу ее фигуры.

«Прекрасная. Эти волосы такие красивые», «Красивая Мишель», «Вот это тело!», «Милая Мишель», «Ты действительно красивая», «Ваши квады снова вернулись», «Ура», «Сила женщины», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мишель поделилась эффективными тренировками для ног и ягодиц. У себя в соцсетях красотка регулярно выкладывает тренировки, которые должны помочь женщинам по всему миру привести фигуру в идеальную форму. Левин также делится полезными советами, связанными с диетами и правильным питанием.

Кроме этого, нередко звезда сети выкладывает фото со своим возлюбленным, который тоже занимается спортом и помогает ей с парными тренировками.

Напомним, что Мишель Левин показала результат многолетних тренировок: "такому телу позавидует каждая".

А еще Politeka писала, что Мишель Левин сверкнула идеальными изгибами после тренировок: "Хороша с любого ракурса".

Также Politeka сообщала, что на Мишель Левин на пляже напал огромный монстр: «на теле следы зубов».