Молода фітнес-модель Мішель Левін вражає своїми формами в стильному іміджі

Мішель є тренером, допомагають дівчатам привести фігуру в ідеальну форму. Сама дівчина придбала популярність зовсім недавно, а в дитинстві вражала своєю худою фігурою багатьох дівчат, сообщает Politeka.

Так, Мішель Левін народилася і виросла у Венесуелі. Її батьки розлучилися і Мішель з мамою жили дуже бідно. У підлітковому віці Мішель важила всього 40 кілограмів, чим дивувала однолітків. Пізніше вона почала працювати моделлю і в якийсь момент набрала багато зайвої ваги. Їй довелося ходити в спортзал щоб залишатися у формі, в цей момент дівчина і зрозуміла, чим хотіла б займатися. Після схуднення зірці вдалося потрапити на обкладинку Венесуельського Плейбоя.

Перебравшись в Майамі, вона почала влаштовувати кар'єру, пов'язану зі спортом. Тепер Мішель є однією з найбільш відомих дівчат в Инстаграме. На її профіль підписано неймовірну кількість шанувальників, перевищує 13, 6 мільйонів чоловік.

Зазначимо, що Мішель також любить рекламувати одяг популярного бренду LabellaMafia, періодично показуючи себе в модних вбраннях. Дівчина заміжня вже багато років за бодібілдером з Швеції Джиммі Левіном.

А от молода модель Соммер вирішила представити цілий фотосет, відзнятий у пральні під час перевдягань зухвалої моделі. Дівчина без сорому резделась перед камерою, спокусливо знявши з себе коротенькі шортики з світлою джинсової тканини і посвітила гідністю в одному білому бікіні, спокусливо вигнувшись і продемонструвавши підтягнуте тіло.

Зазначимо, Соммер Рей є любителькою активного відпочинку і спорту на свіжому повітрі. За короткий термін молода дівчина встигла зібрати майже 25 мільйонів фанатів, які продовжую стежити за оновленнями знаменитості в соціальній мережі Instagram.

Володарка красивих сідниць намагається кожен день публікувати в Instagram нові відео, а також подає їх на Ютуб-платформі. Зірка постійно тішить шанувальників фотографіями, на яких вона або в стрінгах, або в обтягуючих легинсах.

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