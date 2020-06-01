Молода фітнес-модель Мішель Левін показала топ вправ для ідеальних форм "як у Кім"

Мішель є тренером, допомагають дівчатам привести фігуру в ідеальну форму. Ставши популярною в соціальній мережі Instagram, тренер не стала забувати про своєї основної роботи, тому на її сторінці можна знайти багато цікавих відео з тренувань та інформації про те, як правильно худнути, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз Мішель розповіла, що м'язи зі зрозумілих причин звикли постійно рухатися, і якщо ви рухаєтеся БІЛЬШЕ або додаєте ВАГА, з цими рухами ви або спалюєте жир, або нарощуєте м'язи, а іноді і те і інше.

Таким чином, ваші м'язи не звикли до тривалим статичним руху. Батьки, коли вони несуть дитини, мають тенденцію вирощувати біцепс. Якщо ви виходите з продуктового магазину і несете важкі сумки в машину, вам потрібно тримати ці сумки трохи подалі від ніг і ваші плечі дійсно будуть виснажені.

«Ваше тіло постійно потребує зміни в графіку тренувань для досягнення найкращих результатів. Ось процедура або схема, яку ви можете зробити, і вона статична, або, принаймні, майже статична.

Це не те, як ви повинні тренуватися щодня, але іноді перемикайте свій день на це, або, можливо, комбінуйте руху з повною амплітудою і статичні:

Між кожним тренуванням робіть паузу 10-15 секунд, а потім переходьте до наступного.

1–30–45 секунд 20-20 секунд на ногу 3–20 секунд на бік 4-30 секунд на ногу 5️⃣35 секунд 6-30 секунд» - написала Мішель під постом.

Зазначимо, сама Мішель Левін народилася і виросла у Венесуелі. Її батьки розлучилися і Мішель з мамою жили дуже бідно. У підлітковому віці Мішель важила всього 40 кілограмів, чим дивувала однолітків. Пізніше вона почала працювати моделлю і в якийсь момент набрала багато зайвої ваги. Їй довелося ходити в спортзал щоб залишатися у формі, в цей момент дівчина і зрозуміла, чим хотіла б займатися. Після схуднення зірці вдалося потрапити на обкладинку Венесуельського Плейбоя.

Перебравшись в Майамі, вона почала влаштовувати кар'єру, пов'язану зі спортом. Тепер Мішель є однією з найбільш відомих дівчат в Инстаграме. На її профіль підписано неймовірну кількість шанувальників, перевищує 13, 6 мільйонів чоловік.

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