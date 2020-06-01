Молода фітнес-модель Мішель Левін показала топ вправ для ідеальних форм "як у Кім"

Мішель є тренером, допомагають дівчатам привести фігуру в ідеальну форму. Ставши популярною в соціальній мережі Instagram, тренер не стала забувати про своєї основної роботи, тому на її сторінці можна знайти багато цікавих відео з тренувань та інформації про те, як правильно худнути, повідомляє Politeka.

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STOP✋🏻DON'T MOVE... And GET FIT! -What?🧐 But... how? 🤨 Here's the deal: Your muscles are for obvious reasons used to constantly moving, and if you move MORE or add WEIGHT, with to those movements you either burn fat or grow muscle or, at times, both. So your muscles are NOT used to lengthy static movements. Parents when they carry the baby tend to grow the biceps. If you leave the grocery store and carry heavy bags to the car, you need to keep those bags a bit away from the legs and you shoulders get really exhausted. So your body constantly need changes in the workout schedule for best results. Here is a routine or circuit you can do, and it's ALL static, or at least almost static. This is not how you should train every day, but sometimes switch out your day to this, or maybe combine full range movements with static: So here we go, this is an insteresting way of training. Between each workout, pause 10-15 seconds and then move on to next. 1️⃣30-45 seconds 2️⃣20 seconds per leg 3️⃣20 second per side 4️⃣30 seconds per leg 5️⃣35 seconds 6️⃣30 seconds . ✅If you prefer this as circuit (all exercise in a row, then start over): 4, or if you still have energy: 5 ✅Routine: Do every exercise one by one 4 times before moving on to next exercise. ✅Leggings: “Cellulite-NO-show” by @one0one_101 -And YES, you may very well combine these workouts with any other lower body workout I have posted here (and even better, with the workout plans I have in the app FITPLAN, feel free to download from my website and try my workouts FOR FREE 7 days. -Get it and let's have some fun! You... and me!💪🏻👍🏻😘 . Video @maitieproductions

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Так, в цей раз Мішель розповіла, що м'язи зі зрозумілих причин звикли постійно рухатися, і якщо ви рухаєтеся БІЛЬШЕ або додаєте ВАГА, з цими рухами ви або спалюєте жир, або нарощуєте м'язи, а іноді і те і інше.

Таким чином, ваші м'язи не звикли до тривалим статичним руху. Батьки, коли вони несуть дитини, мають тенденцію вирощувати біцепс. Якщо ви виходите з продуктового магазину і несете важкі сумки в машину, вам потрібно тримати ці сумки трохи подалі від ніг і ваші плечі дійсно будуть виснажені.

«Ваше тіло постійно потребує зміни в графіку тренувань для досягнення найкращих результатів. Ось процедура або схема, яку ви можете зробити, і вона статична, або, принаймні, майже статична.

Це не те, як ви повинні тренуватися щодня, але іноді перемикайте свій день на це, або, можливо, комбінуйте руху з повною амплітудою і статичні:

Між кожним тренуванням робіть паузу 10-15 секунд, а потім переходьте до наступного.

  1. 1–30–45 секунд
  2. 20-20 секунд на ногу
  3. 3–20 секунд на бік
  4. 4-30 секунд на ногу
  5. 5️⃣35 секунд
  6. 6-30 секунд» - написала Мішель під постом.

Зазначимо, сама Мішель Левін народилася і виросла у Венесуелі. Її батьки розлучилися і Мішель з мамою жили дуже бідно. У підлітковому віці Мішель важила всього 40 кілограмів, чим дивувала однолітків. Пізніше вона почала працювати моделлю і в якийсь момент набрала багато зайвої ваги. Їй довелося ходити в спортзал щоб залишатися у формі, в цей момент дівчина і зрозуміла, чим хотіла б займатися. Після схуднення зірці вдалося потрапити на обкладинку Венесуельського Плейбоя.

Перебравшись в Майамі, вона почала влаштовувати кар'єру, пов'язану зі спортом. Тепер Мішель є однією з найбільш відомих дівчат в Инстаграме. На її профіль підписано неймовірну кількість шанувальників, перевищує 13, 6 мільйонів чоловік.

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