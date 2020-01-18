33-річна венесуельська спортсменка Мішель Левін показала багатомільйонної армії фанатів свою оголену фігуру

Чорно-білий знімок красуня опублікувала в Twitter.

В кадрі дівчина сидить в позі лотоса, і на її тілі видно кожен м'яз.

Таке скульптурировае накачане тіло – результат щоденних багатогодинних тренувань у залі.

Дивлячись на цю красуню, складно повірити, що в юності вона страждала від численних комплексів.

Дівчина виросла в дуже бідній сім'ї, з якої пішов батько. Вже в 14 років вона вимушена була влаштуватися на роботу.

Оскільки їжі постійно не вистачало, Мішель була дуже худою і носила об'ємний одяг, ховаючи тіло.

Подорослішавши, латиноамериканка спробувала піти в модельний бізнес, але її не взяли через невисокий зріст і проблеми зі шкірою.

Тоді Мішель вирішила зайнятися своїм тілом і в 17 років пішла в спортзал.

Через відсутність спортивного досвіду вона непропорційно накачала ноги, що стало приводом для нових комплексів. Однак не здалася і продовжила працювати над собою.

Пройшли роки, і зараз красуня – всесвітньо відома модель, у якої немає відбою від рекламних конртактів і зйомок.

У свій час дівчина посіла перше місце в конкурсі атлетів NPC і вирішила зайнятися бодібілдінгом. У віці 26 років Мішель отримала статус професійного атлета. Спортсменка активно виступала до 2014 року, після чого офіційно завершила кар'єру.

It’s quite... remarkable

🏃🏼‍♀️🐖🤷🏼‍♀️

Es bastante... notable pic.twitter.com/gpWAR82jAs — Michelle Lewin (@Michelle_Lewin) February 15, 2019

Вона – призер і переможець численних змагань.

Same me, different year...

Left or right?🤨🤔 pic.twitter.com/VeQGJunS7w — Michelle Lewin (@Michelle_Lewin) July 1, 2019

На її сторінку в Instagram підписані 13,5 мільйонів людей по всьому світу.

Дівчина радує шанувальників не тільки відеоуроками з фітнесу, але і демонструє розкішну фігуру у сексуально-відвертій білизні і мікро бікіні, щоб мотивувати інших займатися собою.

Нагадаємо, модель відмовилася від наймоднішого тренду всіх дівчат і прославилася.

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