33-річна венесуельська спортсменка Мішель Левін показала багатомільйонної армії фанатів свою оголену фігуру
Чорно-білий знімок красуня опублікувала в Twitter.
В кадрі дівчина сидить в позі лотоса, і на її тілі видно кожен м'яз.
Таке скульптурировае накачане тіло – результат щоденних багатогодинних тренувань у залі.
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Дивлячись на цю красуню, складно повірити, що в юності вона страждала від численних комплексів.
Дівчина виросла в дуже бідній сім'ї, з якої пішов батько. Вже в 14 років вона вимушена була влаштуватися на роботу.
Оскільки їжі постійно не вистачало, Мішель була дуже худою і носила об'ємний одяг, ховаючи тіло.
Подорослішавши, латиноамериканка спробувала піти в модельний бізнес, але її не взяли через невисокий зріст і проблеми зі шкірою.
Тоді Мішель вирішила зайнятися своїм тілом і в 17 років пішла в спортзал.
Через відсутність спортивного досвіду вона непропорційно накачала ноги, що стало приводом для нових комплексів. Однак не здалася і продовжила працювати над собою.
Пройшли роки, і зараз красуня – всесвітньо відома модель, у якої немає відбою від рекламних конртактів і зйомок.
У свій час дівчина посіла перше місце в конкурсі атлетів NPC і вирішила зайнятися бодібілдінгом. У віці 26 років Мішель отримала статус професійного атлета. Спортсменка активно виступала до 2014 року, після чого офіційно завершила кар'єру.
Вона – призер і переможець численних змагань.
На її сторінку в Instagram підписані 13,5 мільйонів людей по всьому світу.
Дівчина радує шанувальників не тільки відеоуроками з фітнесу, але і демонструє розкішну фігуру у сексуально-відвертій білизні і мікро бікіні, щоб мотивувати інших займатися собою.
Нагадаємо, модель відмовилася від наймоднішого тренду всіх дівчат і прославилася.
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