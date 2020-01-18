33-летняя венесуэльская спортсменка Мишель Левин показала многомиллионной армии фанатов свою обнаженную фигуру

Черно-белый снимок красотка опубликовала в Twitter.

В кадре девушка сидит в позе лотоса, и на ее теле виден каждый мускул.

Такое скульптурированное накачанное тело – результат многочасовых тренировок в зале каждый день.

Глядя на эту красотку, сложно поверить, что в юности она страдала от многочисленных комплексов.

Девушка выросла в очень бедной семье, из которой ушел отец. Уже в 14 лет она вынуждена была устроиться на работу.

Поскольку еды постоянно не хватало, Мишель была очень худой и носила объемную одежду, пряча тело.

Повзрослев, латиноамериканка попробовала пойти в модельный бизнес, но ее не взяли из-за невысокого роста и проблем с кожей.

Тогда Мишель решила заняться своим телом и в 17 лет пошла в спортзал.

Из-за отсутствия спортивного опыта она непропорционально накачала ноги, что стало поводом для новых комплексов. Однако не сдалась и продолжила работать над собой.

Прошли годы, и сейчас красотка – всемирно известная модель, у которой нет отбоя от рекламных контрактов и съемок.

В своем время девушка заняла первое место в конкурсе атлетов NPC и решила заняться бодибилдингом. В возрасте 26 лет Мишель получила статус профессионального атлета. Спортсменка активно выступала до 2014 года, после чего официально завершила карьеру.

It’s quite... remarkable

🏃🏼‍♀️🐖🤷🏼‍♀️

Es bastante... notable pic.twitter.com/gpWAR82jAs — Michelle Lewin (@Michelle_Lewin) February 15, 2019

Она – призер и победитель многочисленных соревнований.

Same me, different year...

Left or right?🤨🤔 pic.twitter.com/VeQGJunS7w — Michelle Lewin (@Michelle_Lewin) July 1, 2019

На ее страницу в Инстаграм подписаны 13,5 милионов человек по всему миру.

Девушка радует поклонников не только видеоуроками по фитнесу, но и демонстрирует роскошную фигуру в откровенном белье и микро бикини, чтобы мотивировать других заниматься собой.

Напомним, модель отказалась от самого модного тренда всех девушек и прославилась.

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