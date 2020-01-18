33-летняя венесуэльская спортсменка Мишель Левин показала многомиллионной армии фанатов свою обнаженную фигуру
Черно-белый снимок красотка опубликовала в Twitter.
В кадре девушка сидит в позе лотоса, и на ее теле виден каждый мускул.
Такое скульптурированное накачанное тело – результат многочасовых тренировок в зале каждый день.
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Глядя на эту красотку, сложно поверить, что в юности она страдала от многочисленных комплексов.
Девушка выросла в очень бедной семье, из которой ушел отец. Уже в 14 лет она вынуждена была устроиться на работу.
Поскольку еды постоянно не хватало, Мишель была очень худой и носила объемную одежду, пряча тело.
Повзрослев, латиноамериканка попробовала пойти в модельный бизнес, но ее не взяли из-за невысокого роста и проблем с кожей.
Тогда Мишель решила заняться своим телом и в 17 лет пошла в спортзал.
Из-за отсутствия спортивного опыта она непропорционально накачала ноги, что стало поводом для новых комплексов. Однако не сдалась и продолжила работать над собой.
Прошли годы, и сейчас красотка – всемирно известная модель, у которой нет отбоя от рекламных контрактов и съемок.
В своем время девушка заняла первое место в конкурсе атлетов NPC и решила заняться бодибилдингом. В возрасте 26 лет Мишель получила статус профессионального атлета. Спортсменка активно выступала до 2014 года, после чего официально завершила карьеру.
Она – призер и победитель многочисленных соревнований.
На ее страницу в Инстаграм подписаны 13,5 милионов человек по всему миру.
Девушка радует поклонников не только видеоуроками по фитнесу, но и демонстрирует роскошную фигуру в откровенном белье и микро бикини, чтобы мотивировать других заниматься собой.
Напомним, модель отказалась от самого модного тренда всех девушек и прославилась.
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