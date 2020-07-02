Жена украинского боксера Тараса Шелестюка, который еще не проигрывал бои, показала, как развлекается в Майами

На фото Алина показала себя в миниатюрном купальнике, сидя на пальме. Красотка соблазнительно выгнулась и позировала, пока ее снимали. Звезда оставила волосы распущенными и играла своим телом на фоне океана. Как оказалось, Алина отдыхала в Майями, США. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В ожидании лета", - написала красотка.

Фанаты посмотрели ролик более двух тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Ого, я бы упал", "О да, детка", "Боже как красиво", "Алина балованная", "Как же повезло мужу", "Это прекрасно", "Жизнь прекрасна".

Сообщалось, что жена украинского футболиста Николая Морозюка, который играл раньше за киевское "Динамо", показала странный образ.

На фото Ирина показала себя в красном платье и кепке, но совсем забыла о белье. Красотка снимала сама себя и в некоторые моменты может показаться, что "персики" сейчас выпадут у нее из одежды. Морозюк была на теннисном корте, а в руках держала ракетку и мяч.

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Тонкую талию подчеркнула красная ткань. Звезда распустила длинные белые локоны, в ее ушах были видны серебряные серьги.

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