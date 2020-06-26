Жена известного футболиста Олега Гусева, который несколько лет назад закончил карьеру, показала, чем радует мужа

На фото красавица стоит в белых штанах и коротеньком топе. Маша, так зовут девушку, соблазнительно выгнулась, а руки спрятала в карманы джинсов, демонстрируя подтянутое тело, которое она смогла сохранить. Гусева дополнила образ украшениями на руках и шее, а волосы оставила распущенными для фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Здесь мог бы быть пресс....", - написала Маша.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали несколько комментариев:

"Все на месте", "Все шикарное", "Очень красивые", "Что ты жалуешься", "Вы прекрасны", "Вау, а он здесь есть, красивая", "Та не, все хорошо, Маша".

На втором фото Маша уже стояла в джинсах и майке, которую спустила на плечах, чтобы сделать декольте максимально огромного размера. Красотка соблазнительно выгнулась и продемонстрировала приличный размер своих "спелых персиков".

Ранее мы сообщали, что девушка футболиста Неймара, который играет за французский ПСЖ, показала соблазнительное тело, оставаясь почти без одежды.

На фото Наталья Барулич, так зовут девушку, показала себя без белья, обернувшись только частично белой простыней. Красотка стала в профиль к фотографу и демонстрировала на фоне моря свои идеальные изгибы.

Напомним, соблазнительная ведущая "Профутбола" показала себя без одежды, кадры не для ТВ

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