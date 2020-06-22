Жена известного украинского футболиста Николая Морозюка Ирина показала, как тренируется

На кадрах Ирина бежит, а камеру поставила прямо перед собой, снимая себя по пояс. Морозюк была в штанах и майке, под которой не оказалось бюстгальтера, поэтому можно увидеть выпирающую грудь, благодаря чему кадры получились максимально жаркими. Морозюк не стеснялась этого и продолжала эпатировать публику. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Идеально торчат".

Ранее мы сообщали, что жена известного украинского футболиста Николая Морозюка показала себя в смелом образе.

На фото Морозюк показывает свое тело только в бикини оранжевого цвета, которое было из веревочек. Короткие клочья ткани еле прикрыли ее самые сочные места, как и пикантное тату в виде губ, что на груди. Ирина соблазнительно выгнулась и позировала для селфи, а образ дополнила стильными очками, благодаря чему фотография вышла максимально соблазнительной.

Сообщалось, что жена экс-игрока Динамо Николая Морозюка Ирина в очередной раз порадовала подписчиков жарким фото в социальной сети.

Бывший капитан киевской команды этим летом оформил полноценный переход в турецкий Ризеспор, за который он минувшие полгода выступал на правах аренды, и уже успел провести десять матчей в новом сезоне.

Напомним, горячая жена экс-динамовца Морозюка распахнула пиджак, засветив сочные «персики»

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