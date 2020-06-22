Жена известного украинского футболиста Николая Морозюка Ирина показала, как тренируется
На кадрах Ирина бежит, а камеру поставила прямо перед собой, снимая себя по пояс. Морозюк была в штанах и майке, под которой не оказалось бюстгальтера, поэтому можно увидеть выпирающую грудь, благодаря чему кадры получились максимально жаркими. Морозюк не стеснялась этого и продолжала эпатировать публику. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Идеально торчат".
Горячая Даша из "Холостяка" посветила бесконечными ножками в экстра-мини: "Какая сладкая"
ПриватБанк не дает разблокировать счет, появилось срочное заявление: «Деньги поступают, но…»
Удар по доллару и евро, новые правила получения пенсий и ужесточение карантина – главное за ночь
Украинцам дадут плюс 50% к зарплате, Минфин принял долгожданное решение: "Деньги смогут получить..."
Ранее мы сообщали, что жена известного украинского футболиста Николая Морозюка показала себя в смелом образе.
На фото Морозюк показывает свое тело только в бикини оранжевого цвета, которое было из веревочек. Короткие клочья ткани еле прикрыли ее самые сочные места, как и пикантное тату в виде губ, что на груди. Ирина соблазнительно выгнулась и позировала для селфи, а образ дополнила стильными очками, благодаря чему фотография вышла максимально соблазнительной.
Сообщалось, что жена экс-игрока Динамо Николая Морозюка Ирина в очередной раз порадовала подписчиков жарким фото в социальной сети.
Бывший капитан киевской команды этим летом оформил полноценный переход в турецкий Ризеспор, за который он минувшие полгода выступал на правах аренды, и уже успел провести десять матчей в новом сезоне.
Напомним, горячая жена экс-динамовца Морозюка распахнула пиджак, засветив сочные «персики»
Также Politeka писала, что сияющая от удовольствия жена экс-динамовца Морозюка впечатлила размерами без белья
А еще Politeka сообщала, что скандальная жена экс-динамовца Морозюка поигралась в бикини из веревочек