Жена украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока "Динамо", показала себя в непогоду

На фото красотка была в белых шортах и черном топике с большим декольте. Морозюк в этот раз стояла на фоне высотки, когда был шквальный ветер и демонстрировала, как ей не повезло с погодой. Узенькая одежда настолько была откровенной, что можно заметить легендарное тату у звезды на груди - красные губы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Роза ветров".

Ранее мы сообщали, что жена украинского футболиста Николая Морозюка показала, как любит лето.

Красотка в этот раз позировала в мини-бикини розового цвета, лежа на кровати. Морозюк решила позагорать на солнышке, под которым она прогрела свое аппетитное тело. Образ Ирина дополнила стильными очками и соблазнительно выгнулась, чтобы кадр вышел максимально жарким.

Сообщалось, что супруга бывшего капитана украинского «Динамо» Ирина Морозюк похвасталась идеальными формами в кружевном наряде.

Так, на опубликованных кадрах Морозюк позирует сперва в домашнем наряде без косметики, вытирая зеркало. В какой-то момент девушка проводит рукой и предстает перед зрителями в кружевном белье и короткой юбке.

«Огненная кокетка», «супер», «бомба», - пишут ее поклонники.

Напомним, горячая жена бейсболиста показала тату с лицом любимого на самой аппетитной точке

Также Politeka сообщала, что эпатажная жена экс-динамовца Морозюка без штанов пошалила на кровати

А еще Politeka писала, что жена экс-динамовца Морозюка посветила идеальными изгибами на тренировке



