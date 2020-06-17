Жена украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока "Динамо", показала себя в непогоду
На фото красотка была в белых шортах и черном топике с большим декольте. Морозюк в этот раз стояла на фоне высотки, когда был шквальный ветер и демонстрировала, как ей не повезло с погодой. Узенькая одежда настолько была откровенной, что можно заметить легендарное тату у звезды на груди - красные губы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Роза ветров".
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Ранее мы сообщали, что жена украинского футболиста Николая Морозюка показала, как любит лето.
Красотка в этот раз позировала в мини-бикини розового цвета, лежа на кровати. Морозюк решила позагорать на солнышке, под которым она прогрела свое аппетитное тело. Образ Ирина дополнила стильными очками и соблазнительно выгнулась, чтобы кадр вышел максимально жарким.
Сообщалось, что супруга бывшего капитана украинского «Динамо» Ирина Морозюк похвасталась идеальными формами в кружевном наряде.
Так, на опубликованных кадрах Морозюк позирует сперва в домашнем наряде без косметики, вытирая зеркало. В какой-то момент девушка проводит рукой и предстает перед зрителями в кружевном белье и короткой юбке.
«Огненная кокетка», «супер», «бомба», - пишут ее поклонники.
Напомним, горячая жена бейсболиста показала тату с лицом любимого на самой аппетитной точке
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