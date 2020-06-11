Жена известного украинского футболиста Ирина Морозюк показала, как просыпается по утрам

На кадрах красотка лежит в черном белье и белой майке на кровати, показывая себя в зеркало. Красотка соблазнительно начала трясти своим телом и показала все крупнее свою красоту. В конце девушка потрясла пятой точкой, на которой в выгодном ракурсе даже трусиков не было видно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе, малыши.

Не забывайте про правильную растяжку каждое утро

И тогда день будет продуктивным всегда", - написала Ирина.

Фанаты посмотрели ролик более 10 тысяч раз и написали множество комментарием:

"А что другого утра не бывает? Показать например как завтрак готовишь или еще чтото. Других достоинств нету? Кроме как тело свое показывать всем на обозрения? Стыдно должно быть", "Уже растянул еду на работу", "Боже мой", "Как кошка", " вот это ракета".

Ранее мы сообщали, что жена Николая Морозюка Ирина показала, как тренируется.

На фото Ирина позирует на коврике для занятий в лосинах и коротком топе, а образ дополнила кроссовками. Красавица сначала стояла на четвереньках и делала одно упражнение, а потом сделала мостик, чтобы делать упражнения для идеальной пятой точки.

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