Жена известного украинского футболиста Николая Морозюка Ирина показала себя без смущения
На фото красотка позировала в белом полотенце, которым прикрыла частично грудь. Волосы Ирина решила собрать в хвост, чтобы не мешали. Морозюк снимала сама себя на камеру, демонстрируя пышную грудь, которая, как можно заметить, у звезды мокрая. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки, но так и хочется написать: "Бомба".
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Ранее мы сообщали, что жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина похвасталась телом и показала, как приводит его в порядок.
На фото Ирина лежит на коврике для занятий в спортивной одежде и качает свою пятую точку. Морозюк не стеснялась показывать соблазнительные движения и свое подтянутое тело. На втором кадре красотка уже тренировала руки, занимаясь с канатами. Звезда выгнулась и показала все достоинства своей фигуры.
Сообщалось, что супруга бывшего капитана украинского «Динамо» Николая Морозюка Ирина вновь взбудоражила своих фанатов эпатажным поведением.
Красотка вырядилась в красные лосины, черный пиджак, под который надела кружевной бюстгальтер, подчеркивающий внушительные формы.
Изюминкой снимка стали ярко накрашенные пухлые губы Ирины и отпечаток поцелуя на правой груди.
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