Я вчера себе обещала , что оставлю отзыв об @not_only_fish .. Заведение , которое я очень люблю , в которое я хожу с момента существования, которое стоит в рядах лучших в Киеве, лично для меня . Вкусно , уютно , весело не только вечером ☝🏼 обожаю террасу и днём , на обед к примеру. . НО! С девушками Хостес ( или как они там называются ) надо что то делать , уважаемое руководство! Потому что я вчера столкнулась с очень неприятной ситуацией , которая меня очень огорчила ( это я мягко сказала ) . Мы зарезервировали стол на пятницу , на вечер , больше чем за сутки .. на 5 человек. По обстоятельствам опаздывали , но ДВАЖДЫ☝🏼 позвонили и предупредили , ДВАЖДЫ☝🏼, что будем позже , даже предложили перевести залог , чтобы держали стол. Но когда приехали девчата наши , им сказали , что стола уже нет! . У меня , конечно ,состоялся разговор с девушкой , которая отвечает за столы или чем она там занимается ещё .. Ответ на возмущение и вопрос ,меня нахрен убил :« Как вы можете отдавать наш стол , получив ДВАЖДЫ предупреждение о том , что мы опаздываем ?! Вы считаете такое отношение к клиентам достойным вашего ЗВД?» -девушка , у нас для вас стола нет ! . 🤯 Чегооо бл*ть ?! . Я не тот человек , который плюётся ядом! Никогда не буду прие*ываться к мелочам ! Наоборот , промолчу и пойму .. но это было максимально абсурдная ситуация! Так как я это место , действительно люблю ! И то каким тоном и образом со мной разговаривала эта мадам .. Для меня это был плевок ! . В конечном итоге мы получили свой стол , и выпили 2 бутылки LORAN Perrier , не учитывая множество коктейлей и плотного ужина. Правильно расставляйте приоритеты ! Так поступать нельзя ! Осадочек то остался ..