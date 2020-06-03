Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, записала горячее видео 

Красотка завела аккаунт в "TikTok", где выкладывает различные развлекательные видео, которые дублирует в Инстаграм, передает Politeka.net.(Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) 

Так, в одном из последних видео звезда предстала в крохотном топе без белья, что видно по выпирающим признакам. Жена экс-динамовца засветила свои татуировки на груди и руках. 

Заметен идеальный пресс Ирины и ее тонкая талия. 

Девушка закинула волосы набок и подпевала песне, играющей на фоне. 

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Пухлые губы и пышные ресницы - не могут не привлечь внимания ни одного поклонника. 

За 14 часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев. 

"Не ну губы чересчур свистки, реально. Хз какому мужику может, такие нравится", "Я посмотрел интервью и реально переосмыслил, что обложка не всегда совпадает с тем, что внутри. Главное, что ты внутри настоящая, хочу поддержать тебя. 🔥🔥🔥", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥 просто 🔥🔥🔥🔥", "Красотка", "какая красотка❤️", "просто нет слов", "😮Это кошмар", "Ваууууу 👍🔥🔥🔥 Кокетка 🤗🤗🤗🤗", "Прикольная", "Тааак вкусно", "Какая прелесть", - написали пользователи сети. 

Напомним, Ирина Морозюк надела короткий топ, который показал ее тонкую талию и стальной пресс. Сверху звезда накинула пиджак. Жена футболиста крутила бедрами под музыку в облегающих леггинсах. Внизу можно было заметить ботфорты. 

Звезда веселилась с подругами, улыбалась и вела себя непринужденно. 

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Я вчера себе обещала , что оставлю отзыв об @not_only_fish .. Заведение , которое я очень люблю , в которое я хожу с момента существования, которое стоит в рядах лучших в Киеве, лично для меня . Вкусно , уютно , весело не только вечером ☝🏼 обожаю террасу и днём , на обед к примеру. . НО! С девушками Хостес ( или как они там называются ) надо что то делать , уважаемое руководство! Потому что я вчера столкнулась с очень неприятной ситуацией , которая меня очень огорчила ( это я мягко сказала ) . Мы зарезервировали стол на пятницу , на вечер , больше чем за сутки .. на 5 человек. По обстоятельствам опаздывали , но ДВАЖДЫ☝🏼 позвонили и предупредили , ДВАЖДЫ☝🏼, что будем позже , даже предложили перевести залог , чтобы держали стол. Но когда приехали девчата наши , им сказали , что стола уже нет! . У меня , конечно ,состоялся разговор с девушкой , которая отвечает за столы или чем она там занимается ещё .. Ответ на возмущение и вопрос ,меня нахрен убил :« Как вы можете отдавать наш стол , получив ДВАЖДЫ предупреждение о том , что мы опаздываем ?! Вы считаете такое отношение к клиентам достойным вашего ЗВД?» -девушка , у нас для вас стола нет ! . 🤯 Чегооо бл*ть ?! . Я не тот человек , который плюётся ядом! Никогда не буду прие*ываться к мелочам ! Наоборот , промолчу и пойму .. но это было максимально абсурдная ситуация! Так как я это место , действительно люблю ! И то каким тоном и образом со мной разговаривала эта мадам .. Для меня это был плевок ! . В конечном итоге мы получили свой стол , и выпили 2 бутылки LORAN Perrier , не учитывая множество коктейлей и плотного ужина. Правильно расставляйте приоритеты ! Так поступать нельзя ! Осадочек то остался ..

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#tiktok 😉

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