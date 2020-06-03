Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, записала горячее видео

Красотка завела аккаунт в "TikTok", где выкладывает различные развлекательные видео, которые дублирует в Инстаграм, передает Politeka.net.(Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Так, в одном из последних видео звезда предстала в крохотном топе без белья, что видно по выпирающим признакам. Жена экс-динамовца засветила свои татуировки на груди и руках.

Заметен идеальный пресс Ирины и ее тонкая талия.

Девушка закинула волосы набок и подпевала песне, играющей на фоне.

Пухлые губы и пышные ресницы - не могут не привлечь внимания ни одного поклонника.

За 14 часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Не ну губы чересчур свистки, реально. Хз какому мужику может, такие нравится", "Я посмотрел интервью и реально переосмыслил, что обложка не всегда совпадает с тем, что внутри. Главное, что ты внутри настоящая, хочу поддержать тебя. 🔥🔥🔥", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥 просто 🔥🔥🔥🔥", "Красотка", "какая красотка❤️", "просто нет слов", "😮Это кошмар", "Ваууууу 👍🔥🔥🔥 Кокетка 🤗🤗🤗🤗", "Прикольная", "Тааак вкусно", "Какая прелесть", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Морозюк надела короткий топ, который показал ее тонкую талию и стальной пресс. Сверху звезда накинула пиджак. Жена футболиста крутила бедрами под музыку в облегающих леггинсах. Внизу можно было заметить ботфорты.

Звезда веселилась с подругами, улыбалась и вела себя непринужденно.

Напомним, жена экс-динамовца вскружила голову великолепными формами в тонком кружеве

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