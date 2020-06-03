Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, записала гаряче відео 

Красуня завела аккаунт в "TikTok", де викладає різні розважальні відео, які дублює в Instagram, передає Politeka.net.(Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) 

Так, в одному з останніх відео зірка з'явилася в крихітному топі без білизни, що видно з випираючих ознак. Дружина екс-динамівця засвітила свої татуювання на грудях і руках. 

Помітний ідеальний прес Ірини і її тонка талія. 

Дівчина закинула волосся набік і підспівувала пісні, що грає на тлі. 

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Пухкі губи і пишні вії - не можуть не привернути уваги жодного шанувальника. 

За 14 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів. 

"ну губи занадто свистки, реально. Хз якому мужику може, такі подобається", "Я подивився інтерв'ю і реально переосмислив, що обкладинка не завжди збігається з тим, що всередині. Головне, що ти всередині справжня, хочу підтримати тебе. 🔥🔥🔥", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥 просто 🔥🔥🔥🔥", "Красуня", "яка красуня❤️", "просто немає слів", "😮Це кошмар", "Ваууууу 👍🔥🔥🔥 Кокетка 🤗🤗🤗🤗", "Прикольна", "Тааак смачно", "Яка краса", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Ірина Морозюк наділа короткий топ, який показав її тонку талію і сталевий прес. Зверху зірка накинула піджак. Дружина футболіста крутила стегнами під музику в облягаючих легінсах. Внизу можна було помітити ботфорти. 

Зірка гуляла з подругами, посміхалася і вела себе невимушено. 

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Я вчера себе обещала , что оставлю отзыв об @not_only_fish .. Заведение , которое я очень люблю , в которое я хожу с момента существования, которое стоит в рядах лучших в Киеве, лично для меня . Вкусно , уютно , весело не только вечером ☝🏼 обожаю террасу и днём , на обед к примеру. . НО! С девушками Хостес ( или как они там называются ) надо что то делать , уважаемое руководство! Потому что я вчера столкнулась с очень неприятной ситуацией , которая меня очень огорчила ( это я мягко сказала ) . Мы зарезервировали стол на пятницу , на вечер , больше чем за сутки .. на 5 человек. По обстоятельствам опаздывали , но ДВАЖДЫ☝🏼 позвонили и предупредили , ДВАЖДЫ☝🏼, что будем позже , даже предложили перевести залог , чтобы держали стол. Но когда приехали девчата наши , им сказали , что стола уже нет! . У меня , конечно ,состоялся разговор с девушкой , которая отвечает за столы или чем она там занимается ещё .. Ответ на возмущение и вопрос ,меня нахрен убил :« Как вы можете отдавать наш стол , получив ДВАЖДЫ предупреждение о том , что мы опаздываем ?! Вы считаете такое отношение к клиентам достойным вашего ЗВД?» -девушка , у нас для вас стола нет ! . 🤯 Чегооо бл*ть ?! . Я не тот человек , который плюётся ядом! Никогда не буду прие*ываться к мелочам ! Наоборот , промолчу и пойму .. но это было максимально абсурдная ситуация! Так как я это место , действительно люблю ! И то каким тоном и образом со мной разговаривала эта мадам .. Для меня это был плевок ! . В конечном итоге мы получили свой стол , и выпили 2 бутылки LORAN Perrier , не учитывая множество коктейлей и плотного ужина. Правильно расставляйте приоритеты ! Так поступать нельзя ! Осадочек то остался ..

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#tiktok 😉

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