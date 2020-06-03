Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, записала гаряче відео

Красуня завела аккаунт в "TikTok", де викладає різні розважальні відео, які дублює в Instagram, передає Politeka.net.(Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Так, в одному з останніх відео зірка з'явилася в крихітному топі без білизни, що видно з випираючих ознак. Дружина екс-динамівця засвітила свої татуювання на грудях і руках.

Помітний ідеальний прес Ірини і її тонка талія.

Дівчина закинула волосся набік і підспівувала пісні, що грає на тлі.

Пухкі губи і пишні вії - не можуть не привернути уваги жодного шанувальника.

За 14 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.

"ну губи занадто свистки, реально. Хз якому мужику може, такі подобається", "Я подивився інтерв'ю і реально переосмислив, що обкладинка не завжди збігається з тим, що всередині. Головне, що ти всередині справжня, хочу підтримати тебе. 🔥🔥🔥", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥 просто 🔥🔥🔥🔥", "Красуня", "яка красуня❤️", "просто немає слів", "😮Це кошмар", "Ваууууу 👍🔥🔥🔥 Кокетка 🤗🤗🤗🤗", "Прикольна", "Тааак смачно", "Яка краса", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Морозюк наділа короткий топ, який показав її тонку талію і сталевий прес. Зверху зірка накинула піджак. Дружина футболіста крутила стегнами під музику в облягаючих легінсах. Внизу можна було помітити ботфорти.

Зірка гуляла з подругами, посміхалася і вела себе невимушено.

Нагадаємо, дружина екс-динамівця запаморочила голову прекрасними формами в тонкому мереживі

Також Politeka повідомляла, дружина екс-динамівця без сорому блиснула головним достоїнством в ліжку

А ще Politeka писала, дружина екс-динамівця без одягу показала, чим спокушає чоловіка