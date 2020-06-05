Супруга бывшего капитана украинского «Динамо» Ирина Морозюк похвасталась идеальными формами в кружевном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.

Так, на опубликованных кадрах Морозюк позирует сперва в домашнем наряде без косметики, вытирая зеркало. В какой-то момент девушка проводит рукой и предстает перед зрителями в кружевном белье и короткой юбке.

«Огненная кокетка», «супер», «бомба», - пишут ее поклонники.

А на других кадрах Морозюк взяла участие в другом флешмобе, мяукая на камеру лежа на кровати.

«Вау, кошечка», «Мяу», «как всегда, красотка», - написали пользователи.

Как сообщалось ранее супруга бывшего капитана украинского «Динамо» Николая Морозюка Ирина вновь взбудоражила своих фанатов эпатажным поведением.

Как известно, Ирина является одной из самых активных пользователей соцсетей среди жен украинских футболистов.

Женщина любит провоцировать публику, выставляя напоказ фотографии довольно откровенного характера. Каждый раз блондинка не упускает возможности похвастаться своими прелестями, которые она изменила при помощи пластических операций.

В этот раз Морозюк на своей странице в Инстаграм разместила селфи, сделанное в зеркале.

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