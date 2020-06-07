Жена экс-динамовца Николая Морозюка, который сейчас играет за турецкий клуб, похвасталась роскошной фигурой и рассказала, как развлекается ночью после клуба

Как передает Politeka.net, серию фото красотка опубликовала у себя в сториз. Она выбрала роскошное желтое платье с глубоким вырезом. Платье идеально подчеркнуло пышные формы красотки, сделав акцент на ее тонкой талии. Морозюк сделала себе хвостик и традиционно накрасила губы красной помадой.

Судя по сториз, гулять девушка отправилась в компании подруг, они веселились, танцевали и хохотали.

Под утро красотка опубликовала фото, на котором у нее была размазана помада. Сама Морозюк выглядела уставшей и немного пьяной.

«Боже, посмотрите на это чудо. Ты с ним целовалась? Нет. Конечно нет, потому что я ела в Макдональдс», - заявила Морозюк, показав на свои размазанные губы.

Ранее мы писали, что Ирина Морозюк часто записывает ролики для молодежной сети ТикТок. Девушка любит откровенные образы, поэтому не стесняется демонстрировать себя в нижнем белье. Так, на одном из видео Морозюк скинула халат, оставшись в черном кружевном белье. Она попрыгала на месте, чтобы ее пышные формы соблазнительно потряслись.

Добавим, что недавно девушка призналась, что они с Николаем Морозюком расстались.

Напомним, что Ирина Морозюк в коротком топе заставила краснеть бесстыжими движениями: "Ядерная блондинка".

Также Politeka писала, что Ирина Морозюк превратилась в «служанку», горячие кадры: «Вау, кошечка».

А еще Politeka сообщала, что Ирина Морозюк потрясла пышными формами в прозрачной маечке: "Чересчур...".