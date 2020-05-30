Дружина українського футболіста, екс-динамівця Миколи Морозюка, який зараз грає за турецький клуб, постала в новому спокусливому образі

Як передає Politeka.net, у себе в сторіз Морозюк опублікувала кілька відео, на яких дражнила підписників своїми неосяжними принадами. Красуня записала кілька роликів для молодіжної мережі ТікТок, а також кокетнічала на камеру.

На першому відео красуня скинула халат, залишившись в одній нижній білизні. Вона пострибала на місці, щоб її пишні форми спокусливо потряслись.

Після цього Морозюк приміряла костюм розпусної школярки. Дівчина зробила собі два хвостики, що надало особливої пікантності її фото. Наостанок дівчина зняла селфі. Вона подражнила своїми пишними грудьми і спокусливим поглядом.

Як відомо, розкішна блондинка часто публікує у себе в Instagram відверті знімки. Нещодавно вона поділилася фотографією в зеленій мереживній білизні на ліжку. На фото можна розгледіти численні татуювання, які прикрашають руки дівчини.

До речі, наприкінці травня Ірина Морозюк повідомила, що вони з Миколою розлучилися. Вона зізналася, що восени 2019 року вони взяли паузу, але потім вирішили розійтися остаточно. За словами Морозюк, вони розійшлися спокійно, так як досі люблять і поважають один одного.

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