Дружина українського футболіста, екс-динамівця Миколи Морозюка, який зараз грає за турецький клуб, постала в новому спокусливому образі
Як передає Politeka.net, у себе в сторіз Морозюк опублікувала кілька відео, на яких дражнила підписників своїми неосяжними принадами. Красуня записала кілька роликів для молодіжної мережі ТікТок, а також кокетнічала на камеру.
На першому відео красуня скинула халат, залишившись в одній нижній білизні. Вона пострибала на місці, щоб її пишні форми спокусливо потряслись.
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Після цього Морозюк приміряла костюм розпусної школярки. Дівчина зробила собі два хвостики, що надало особливої пікантності її фото. Наостанок дівчина зняла селфі. Вона подражнила своїми пишними грудьми і спокусливим поглядом.
Як відомо, розкішна блондинка часто публікує у себе в Instagram відверті знімки. Нещодавно вона поділилася фотографією в зеленій мереживній білизні на ліжку. На фото можна розгледіти численні татуювання, які прикрашають руки дівчини.
До речі, наприкінці травня Ірина Морозюк повідомила, що вони з Миколою розлучилися. Вона зізналася, що восени 2019 року вони взяли паузу, але потім вирішили розійтися остаточно. За словами Морозюк, вони розійшлися спокійно, так як досі люблять і поважають один одного.
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