Дружина колишнього капітана українського «Динамо» Ірина Морозюк похвалилася ідеальними формами в мереживному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.

Так, на опублікованих кадрах Морозюк позує спершу в домашньому вбранні без косметики, витираючи дзеркало. В якийсь момент дівчина проводить рукою і постає перед глядачами в мереживній білизні і короткій спідниці.

«Вогняна кокетка», «супер», «бомба», - пишуть її шанувальники.

А на інших кадрах Морозюк взяла участь в іншому флешмобі, нявкаючи на камеру лежачи на ліжку.

«Вау, кішечка», «Мяу», «як завжди, красуня», - написали користувачі.

Як повідомлялося раніше дружина колишнього капітана українського «Динамо» Миколи Морозюка Ірина знову розбурхала своїх фанатів епатажною поведінкою.

Як відомо, Ірина є однією з найактивніших користувачів соцмереж серед дружин українських футболістів.

Жінка любить провокувати публіку, виставляючи напоказ фотографії досить відвертого характеру. Кожен раз блондинка не упускає можливості похвалитися своїми принадами, які вона змінила за допомогою пластичних операцій.

В цей раз Морозюк на своїй сторінці в Instagram розмістила селфи, зроблене в дзеркалі.

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